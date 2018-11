“Legume Fericite”, unul dintre primii trei jucători din sectorul fermelor ecologice certificate din apropierea capitalei, anunță atingerea unei suprafețe cultivabile de 10 hectare.

„Legume Fericite”, situată în comuna Tărtășești, județul Dâmbovița, devine astfel cea mai mare fermă legumicolă bio din zona metropolitană a Bucureștiului, întreaga suprafață fiind destinată exclusiv culturilor bio. De asemenea, este prima fermă din apropierea Capitalei cu magazin online, deschis în 2012, prin intermediul căruia se efectuează livrări direct la domiciliul clienților, fără să fie necesară abonarea.

„Legume Fericite” este o fermă înființată în 2012, pe un teren odihnit, pe care nu au existat culturi intensive. Înca de la început, alegerea tehnicilor de cultivare a vizat obținerea unor roade sănătoase, în armonie cu natura. Din suprafața totală, peste 8 ha sunt cultivate cu legume, ferma deținând un portofoliul extrem de bogat, în care predomină culturile de cartofi, rădăcinoase și ceapă.

Ferma a demarat procesul de conversie pentru obținerea certificării bio în 2012. Din 2014, a intrat în categoria cultivatorilor de fructe și legume bio certificați, crescându-și în mod gradual suprafața și reușind să devină cea mai mare fermă legumicolă bio din zona Capitalei.

“Suntem foarte mulțumiți de creșterea pe care am avut-o în acești 15 ani de când am achiziționat prima parcelă de teren din fermă. Nu a fost ușor, dar am reușit să ne dezvoltăm constant și să cultivăm legume și fructe în cel mai curat mod. Obținerea certificării bio a însemnat un prag major pe care l-am trecut cu succes. Din totalul producătorilor de alimente naturale din jurul Bucureștiului, care dețin și magazine online, doar circa 30% au certificare bio. Restul de 70% sunt în curs de certificare ecologică sau cultivă fără a utiliza pesticide“, a declarat Mihaela Buligoanea, co-proprietar „Legume Fericite”.

Care este diferența dintre culturile naturale și cele ecologice





Diferența dintre culturile naturale și culturile ecologice este, în prezent, foarte puțin cunoscută de consumatori. Există trei modalități principale de cultivare: convențională, naturală și biologica (ecologică sau organică).

Cultivarea convențională este un procedeu destinat producției industriale, care are loc pe scară largă în România și în care se folosesc pesticide, îngrășăminte chimice, stimulatori, etc. În cultivarea naturală nu se utilizează tratamente chimice, dar producătorii nu sunt certificați și, ca atare, nu sunt verificați, putând să arendeze teren pentru cultivare, fără să se controleze utilizarea anterioară și să se facă sau nu rotația culturilor.

Cultivarea de tip bio este certificată de către un organism acreditat și respectă regulamentele europene. Perioada de obținere a certificării în cazul legumelor și fructelor este de doi ani, iar în cazul plantelor perene și pomilor fructiferi, de trei ani. Odată certificat, producătorul intră într-un proces continuu de monitorizare.

Biodiversitatea vegetală este susținută de portofoliul de culturi bio al fermei din Tărtășești: brassicaceae (varză albă, varză roșie, conopidă, broccoli, kale, hrean, creson, gulie, ridichi), familia allium (ceapă, praz, usturoi), spanac, salate, păpădie, familia leguminoase (fasole, mazăre, soia, lucernă), cucurbitacee (castraveți, dovlecei, pepeni, zucchini), solanacee (tomate, ardei, vinete, cartofi), umbelliferae (morcovi, păstârnac, țelină, mărar, pătrunjel, leuștean, coriandru), graminae (grâu, porumb), tagete și plante aromatice (busuioc, cimbru, salvie, mentă, busuioc, roiniță). Există și o livadă de pomi fructiferi, dar și mici plantații de zmeură, căpșuni și mure.

Printre cele mai importante beneficii ale legumelor bio se numără conținutul mai mare de antioxidanți, risc diminuat de a provoca alergii, prospețimea ce duce la păstrarea vitaminelor și nutrienților pentru mai mult timp. De asemenea, legumele crescute în ferme ecologice nu sunt tratate cu pesticide, nu sunt crescute cu azotați și nu sunt supuse procedeelor de modificare genetică.

“Legume Fericite” este o afacere de tip antreprenorial, deținută de soții Mihaela și Florin Buligoanea, care a intrat pe piața locală a fermelor ecologice de legume și fructe bio în anul 2012. Ferma este situată în comuna Tărtășești, județul Dâmbovița, la circa 30 de kilometri de centrul Bucureștiului și ocupă o suprafață totală de aproximativ 10 hectare.

Vânzările se realizează atât online, prin intermediul site-ului www.legumefericite.ro, cât și prin participarea la târguri și expoziții de profil: Agenda Bio, V for Verde, Organic Days. Sâmbăta și duminica, produsele pot fi achiziționate de pe Platoul Piața Amzei, iar în București există un serviciu de livrare la domiciliu. Toate plantele sunt cultivate în mod ecologic, iar metodele de prevenire a dăunătorilor sunt exclusiv biologice.