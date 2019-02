Fiţi foarte atenţi ce roşii cumpăraţi şi de unde. Specialiştii avertizează că unele pot fi toxice. Dacă găsiţi înăuntru firicele alb-verzui, înseamnă ca seminţele încolţesc şi pot acumula solanină, o substanţă care dăunează organismului.

În plus, roşiile sunt tratate cu diverse substanţe, mai ales dacă sunt aduse din afara ţării şi trebuie să reziste unui drum lung.

O femeie a cumpărat roşii de la un supermarket din Oradea.

“Am rămas uimiţi, aşa ceva nu am văzut în viaţa mea. Am avut impresia că e vierme. Şi m-am uitat: ”stai, mă, asta nu e vierme, că are şi verde, ceea ce înseamnă că încolţeşte, e destul de încolţită”. Şi zilele trecute mi-a mai povestit cineva c-a luat din altă parte exact aşa”, explică femeia.

Fructele şi legumele cu seminţe încolţite ne pot îmbolnăvi, avertizează specialiştii. Acestea acumulează o substanţă numită solanină, care este toxică pentru organism.