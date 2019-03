O echipă de IT-işti din Cluj-Napoca lansează Mony, aplicația mobilă gratuita care îți supraveghează plățile făcute în magazin, pe Internet, dar şi retragerile de la ATM-uri.

“Habar nu am pe ce am cheltuit atât de mulți bani luna trecută” e replica pe care o auzeau des de la prieteni și care i-a inspirat să caute o soluție în iunie 2018. “Am încercat înainte mai multe aplicații de gestiune a finanțelor personale, dar toate îmi cereau să notez fiecare leu cheltuit. E omenește să uiți din când în când, dar mă simțeam vinovat că nu reușesc să fiu disciplinat și am ajuns să renunț destul de repede”, declară Ovidiu, unul dintre dezvoltatorii de la Crafting Software, într-un comunicat de presă.

Cum funcţionează Mony?

Ai nevoie de un telefon mobil cu sistem Android și serviciul SMS alert al băncii tale activat. Toate cheltuielile îți vor fi afișate, pe categorii, în aplicație. Astfel, tu vei vedea exact unde și ce sumă de bani ai cheltuit. Până în acest moment, Mony recunoaște SMS-urile de la Banca Transilvania, ING, CEC Bank, Banca Românească și BCR.

Omul modern, pentru care timpul este esențial, are nevoie de servicii care îi fac viața mai ușoară. Aplicația îți afișează heltuielile efectuate, împărțite pe categorii, astfel încât vei putea compara cheltuielile lunare, văzând exact ce schimbări au avut loc în comportamentul tău legat de cumpărături.

Aplicația Mony poate fi descărcată din Google Play, dar nu uita că trebuie să ai serviciul de SMS de la banca ta activat (cost lunar modic, aproximativ 5 lei). Utilizatorii iOS nu pot beneficia de aplicație pentru ca politica Apple restricționează accesul la mesaje.