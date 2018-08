O astfel de măsură ar scoate Tesla din atenţia Wall Street, dar i-ar putea limita accesul la capital.

Operaţiunea ar fi una dintre cele mai mari tranzacţii de acest tip din istorie, cu o ţintă de preţ de circa 82 de miliarde de dolari, în baza unui preţ de 420 de dolari pe acţiune.

”Mă gândesc să retrag Tesla de la bursă, la un preţ al acţiunilor de 420 de dolari pe unitate. Finanţare asigurată”, a scris Musk pe Twitter.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.