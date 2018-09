Constructorul auto american Ford Motor, prezent şi pe piaţa din România, ar putea să înceteze să mai producă trei dintre actualele sale modele şi să desființeze până la 24.000 de locuri de muncă, informează cotidianul britanic The Times, preluat de Reuters.

În luna iulie a acestui an, directorul general Jim Hackett a anunţat că Ford va aloca aproximativ 11 miliarde dolari pentru restructurarea activităţilor din Europa, scrie Agerpres

În perioada aprilie-iunie Ford a înregistrat pierderi de 73 milioane de dolari pe piaţa europeană, unde urmează să se confrunte cu provocări suplimentare ca urmare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Potrivit The Times, care citează surse din interiorul companiei, Ford intenţionează să reducă producţia modelelor Mondeo sedan, Galaxy şi S-Max, pentru a se concentra pe autovehiculele de teren (SUV) mai profitabile. În plus, grupul american vrea să reducă şi numărul concesionarilor, adaugă The Times.

La rândul lor, analiştii de la banca de investiţii Morgan Stanley estimează că Ford ar putea renunţa la 12% dintre cei aproximativ 200.000 de salariaţi ai săi, ceea ce ar însemna aproximativ 24.000 de locuri de muncă, iar reducerile de efective ar afecta mai ales operaţiunile europene, în special cele din Germania şi Spania.

The Times subliniază că discuţiile care se poartă în interiorul Ford cu privire la restructurare ar putea dura câteva luni, iar la final este posibil ca Ford să decidă să îşi transfere o parte din activităţile europene într-un joint venture cu unul dintre rivalii săi, cum este Volkswagen.

Săptămâna trecută, agenţia de evaluare financiară Moody's Investors Service a coborât ratingul atribuit constructorului auto Ford Motor Co. până la "Baa3", cel mai mic calificativ din categoria "investment grade" (recomandat pentru investiţii), şi totodată i-a asociat o perspectivă "negativă", ceea ce înseamnă că o nouă retrogradare este posibilă.

Ford, al doilea mare producător auto din SUA, este prezent şi pe piaţa din România. În anul 2017, Ford România a renunţat la producţia monovolumului B-Max la fabrica din Craiova şi a demarat producţia SUV-ului EcoSport.