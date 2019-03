"Guvernul continuă să stimuleze piaţa auto prin măsuri adaptate pieţei europene. Adoptăm astăzi un act normativ cu un important impact social, economic şi pentru protecţia mediului. Modificăm programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cunoscut cetăţenilor ca programul 'Prima maşină', astfel încât să devină mai dinamic şi mai atractiv. Vrem să sprijinim cât mai mulţi români care doresc să-şi cumpere o maşină nouă", a precizat Dăncilă în deschiderea şedinţei.

Premierul a adăugat că Guvernul, prin măsurile adoptate, va încuraja "achiziţionarea de autoturisme nepoluante şi eficiente energetic".

"Concret, pe lângă facilităţile pe care le oferă, deja, acest program pentru cumpărarea autoturismelor clasice, cetăţenii vor beneficia de garanţii guvernamentale şi pentru împrumuturile contractate pentru achiziţionarea autoturismelor hibrid, electric-hibrid şi pur electric. În plus, persoanele fizice vor putea să-şi achiziţioneze un autoturism nou chiar dacă au mai deţinut anterior un astfel de autoturism. Pe lângă beneficiile de mediu, am avut în vedere şi efectele bune pentru industria auto şi cea a componentelor auto cu o pondere însemnată în economia naţională", a mai afirmat Dăncilă.

In decembrie 2014, a fost emisa Hotararea Guvernului nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se reglementeaza modul de acordare a garantiilor in numele si in contul statului de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) aferente finantarilor acordate persoanelor fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achizitia de autoturisme noi in cadrul Programului, de catre institutiile de credit sau institutiile financiare nebancare eligibile, plafonul anual al garantiilor, modalitatea si conditiile de acordare, conditiile de eligibilitate ale finantatorilor, regulile de gestionare ale garantiilor.

Pot beneficia de program persoanele care la data solicitarii creditului au varsta minima de 18 ani si care nu au mai detinut in proprietate un autoturism nou, nu inregistreza restante la plata altor credite bancare si nu au obligatii de plata restante la bugetul general consolidat.

Potentialii beneficiari trebuie sa dispuna de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al autoturismului, care va fi asigurat printr-o polita de asigurare de tip CASCO, pe toata durata de valabilitate a garantiei. Autoturismul acumparat prin program trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele minime ale standartului Euro 5, iar pretul de achizitie nu depaseste 50.000 de lei , la care se adauga TVA, dupa caz. Imprumuturile vor reprezenta maxim 95% din pretul de achizitie al masinii cu TVA.