Mai mulţi membri ai Consiliului de supervizare al producătorului auto Volkswagen au cerut luni organizarea unei anchete, după apariţia în presă a unor articole potrivit cărora producătorul auto german a finanţat un studiu în care mai multe maimuţe au fost expuse la gaze de eşapament, pentru a fi studiate efectele acestora, transmite Reuters.

Potrivit New York Times, mai mulţi constructori auto germani, printre care şi Volkswagen, au folosit organizaţia European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector, EUGT, căreia i-au comandat să efectueze un studiu cu privire la efectele gazelor de eşapament asupra maimuţelor.

Rezultatele studiului erau destinate să contracareze acuzaţiile potrivit cărora gazele de eşapament au efect cancerigen, scrie Agerpres

Atât Volkswagen cât şi Daimler şi BMW au denunţat sâmbătă aceste studii, care au fost efectuate în 2014. Însă dezvăluirile privind efectuarea acestor studii reprezintă o nouă lovitură pentru Volkswagen, după scandalul manipulării emisiilor poluante din 2016.

Bernd Althusmann, membru în Consiliul de supervizare al Volkswagen, a declarat că astfel de experimente sunt "absurde şi impardonabile". Althusmann a cerut pedepse dure pentru indiferent cine a fost responsabil pentru acest studiu.

La rândul său, Bernd Osterloh, un alt membri în Consiliul de supervizare al Volkswagen a cerut demararea unei anchete amănunţite în acest dosar. Potrivit lui Osterloh, comandarea unui astfel de studiu care implică animale vii nu reflectă un comportament etic sau moral. "Dacă cei responsabili la acea dată sunt în continuare în Consiliul de administraţie atunci trebuie avute în vedere consecinţe personale", a apreciat Osterloh.

În paralel, cotidianul german Stuttgarter Zeitung a publicat un articol potrivit căruia EUGT a sponsorizat şi studii cu privire la efectele dioxidului de azot, prezent în gazele de eşapament, asupra oamenilor.