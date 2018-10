"Am considerat că ITP-ul este o condiţie obligatorie în ceea ce priveşte casarea unei maşini şi stoparea poluării, deoarece ITP-ul dă dreptul utilizatorului sau proprietarului de autovehicul de a funcţiona, de a circula pe drumurile publice. Atâta timp cât acesta nu are un ITP valabil, nu poate circula. În consecinţă, nu generează nici emisii şi tocmai acesta a fost considerentul pentru care am introdus în actul normativ care este în vigoare, dar cu aplicabilitate începând cu ianuarie 2019, tocmai pentru a nu crea o blocare a pieţei, condiţia de ITP valabil. Deci, dorim să scoatem din circulaţie toate autovehiculele care generează emisii de poluanţi şi să le înlocuim cu unele noi şi mai puţin poluante", a explicat Brezuică, potrivit Agerpres