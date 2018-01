Cuantumul primei de casare pentru programul "Rabla" va rămâne la 6.500 de lei şi în 2018, pentru fiecare autovehicul uzat dat spre casare, în timp ecobonusurile acordate în cazul achiziţionării unui autovehicul electric sau hibride se vor putea cumula.

Prevederile apar în Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019, citat de Agerpres

Documentul prevede că programul va avea un caracter multianual, fiind gândit pe o perioadă de trei ani, interval care se va încheia în decembrie 2019. Finanţarea programului "Rabla" se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, şi se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.

Potrivit sursei citate, pentru anul acesta, cuantumul primei de casare în programul "Rabla" va fi de 6.500 lei, aceasta acordându-se în funcţie de cantitatea de emisii de CO2/km generată de către sistemul de propulsie al autovehiculului nou, în regim de funcţionare mixt.

Deci, noutatea este că, începând din 2017, se introduc praguri maxime de emisii de CO2 ale autovehiculelor pentru achiziţia cărora se poate obţine prima de casare.

Astfel, în anul 2018 se acordă pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO2/km, iar 2019 se va acorda pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează cel mult 120 g CO2/km.

Ecobonusuri pentru mașinile cu emisii reduse

De asemenea, la prima de casare obişnuită se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiţii: valoare de 1.000 lei în 2018, la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 98 g CO2/km în regim de funcţionare mixt; valoare de 1.000 de lei, dar la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO2/km în regim de funcţionare mixt.

În plus, la fiecare autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se poate acorda un ecobonus în valoare de 1.700 lei.

O precizare importantă făcută în documentul citat este că, în situaţia în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplineşte una dintre caracteristicile amintite mai sus, ecobonusurile se pot cumula.

De asemenea, proprietarul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind în acest mod de mai multe prime de casare.

Pe de altă parte, Programul "Rabla" va avea o componentă destinată persoanelor juridice, iar în acest caz instituţiile interesate pot solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare.

35.000 de euro pentru mașini ecologice pentru instituțiile publice







Totodată, prin intermediul extensiei "Rabla Plus", atât persoanele fizice, cât şi cele juridice pot accesa fondurile alocate pentru achiziţionarea de maşini ecologice, prietenoase cu mediul. În acest sens, la jumătatea lunii ianuarie a acestui an, într-un proiect de Ordonanţă, publicat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, se propune ca autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, să poată achiziţiona, prin Programul "Rabla Plus", autoturisme ecologice noi la o contravaloare în lei de maximum 35.000 de euro (fără TVA) pentru fiecare maşină, sumă aproape dublă faţă de suma stabilită în prezent.

La ora actuală, prin efectul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, plafonul pentru achiziţia autoturismelor "verzi"de către autorităţile şi instituţiile publice este reprezentat de contravaloarea în lei a sumei de 18.000 de euro, inclusiv TVA.

În viziunea specialiştilor din piaţa auto, vânzările de autoturisme noi au crescut în România, în special datorită achiziţiilor realizate de către persoanele fizice, "a căror detaşare de Programul 'Rabla' este tot mai evidentă". De altfel, reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) au punctat, în numeroase rânduri, faptul că programul guvernamental destinat înnoirii parcului auto naţional ar trebui să ajungă la un final.

Proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic ("Rabla") 2017-2019, a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului, în primăvara anului trecut.

Începând din 18 mai 2017, persoanele fizice şi cele juridice au putut accesa Programele de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus'. Bugetul anunţat la momentul respectiv în cazul programului "Rabla Clasic" se situa la 180 de milioane de lei, iar cel pentru "Rabla Plus" la 45 de milioane de lei. Cinci luni mai târziu, pe 11 octombrie, Guvernul a aprobat în şedinţa săptămânală suplimentarea cu 25 de milioane de lei a bugetului destinat Programului "Rabla Clasic" pentru persoane fizice, iar toate cele 3.800 de vouchere suplimentare au fost epuizate în doar 30 de minute, conform Ministerului Mediului.

Tot la nivelul anului 2017, prin intermediul programului "Rabla Plus", valoarea ecotichetului acordat celor care au vrut să-şi achiziţioneze un autovehicul nou 100% electric a fost de 10.000 de euro, iar pentru cele hibrid plug-in de 4.500 de euro.