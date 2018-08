Vineri este ultima zi în care se mai pot depune cereri pentru recuperarea taxei auto de la stat și mii de români au luat joi cu asalt ghișeele Fiscului.

Mulți nu-şi mai amintesc ce și cât au plătit, dar speră să primească toți banii înapoi. Însă cei care și-au recuperat deja taxa, spun că statul nu le-a dat și dobânda la această sumă.

La ora 14, la ANAF sector 2, zeci de oameni completau cu sârg formularul, apoi se aşezau la coadă ca să-l depună. Visează deja la ziua în care îşi vor primi banii înapoi.

”Nu mai ţin minte, nici ce taxă am plătit, nici cât era. Dar sper să reuşesc”, spune o persoană prezentă la coadă.

636 de mii dintre românii care au plătit taxa înainte de 2013 au primit deja banii în cont. Unii au avut, însă, parte şi de o surpriză neplăcută.

Teoretic, oamenii ar trebui să primească în acelaşi timp şi taxa şi dobânda aferentă, adică 0,02% pentru fiecare zi în care banii au stat în visteria statului. Doar că asta nu se întâmplă, spun mulţi, care s-au trezit că au primit taxa, dar nu şi dobânda.

”Și eu am primit toți banii în aprilie și cică după dobânda să mai aștept”, spune unul dintre cei care au recuperat deja taxa auto.

”Am primit suma respectivă după cca 7 luni de la depunerea cererii, dar fără dobânda prevăzută de lege. În momentul în care am întrebat la ANAF când primesc dobânzile, mi s-a răspuns că la o următoare plată și când am întrebat când va fi următoarea plată, nu am mai primit răspuns”, a transmis o altă persoană.

Dacă, de exemplu, aţi achitat 500 de lei la 1 ianuarie 2015, şi primiţi banii 4 ani mai târziu, pe 1 ianuarie 2019, veţi avea de recuperat 500 de lei, plus 146 dobânda.

Cei care au plătit taxa după 2013 vor primi banii până în martie 2019.

Cei care nu sunt dispuşi să aştepte după dobânzi, le pot cere în instanţă, însă asta presupune timp şi bani. În cei 10 ani de la prima taxă auto, s-ar fi plătit acest bir pentru un milion de maşini, potrivit unor surse din administraţie.