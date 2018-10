"31 august a fost data limită de depunere a cererilor de restituire. Cred că, dacă tot am alocat bani la rectificare, cam 500 milioane de lei în plus pentru această plată, am putea face un efort ca până la final de an să plătim cam tot ce avem de plătit. Din păcate, se fac foarte multe verificări după ce omul depune cererea. Am spus: dacă omul a plătit în anul în care a plătit, intri frumos în sistem, verifici CNP-ul, are taxa plus dobânzile. I-ai dat banii şi ai scăpat", a afirmat marţi seara Eugen Teodorovici, la TVR1, potrivit Agerpres