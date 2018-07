Combinatul de Îngrășăminte Chimice Năvodari (CICH), singurul producător român de îngrășăminte pe bază de fosfor din România, țintește dublarea cotei de piață până la 10% în următorii ani, pe fondul creșterii cererii specifice pe piața locală și a investițiilor de peste 1 milion de euro, a anunțat compania.

Pentru anul în curs, compania și-a propus consolidarea cifrei de afaceri la 100 de milioane de lei, investițiile fiind prioritare.

“Piața îngrașămintelor din România va continua să crească, deoarece consumul mediu la hectar este mult sub nivelul mediu din UE. Pentru a fi competitivi și a obține producții comparative cu cele ale fermelor din Uniunea Europeană, fermierii români au nevoie să-și ajute culturile, folosind nutrienti de calitate. Există deja numeroase ferme de la noi la care se observă diferențe substanțiale între culturi susținute de îngrășăminte de calitate și culturi netratate corespunzator, însă este în continuare loc de creștere. Avand in vedere că CICH oferă pe piața românească produse bazate pe tehnologii performante, care ajută plantele să asimileze nutrienții din sol chiar și în condiții mai puțin prielnice, suntem încrezători că ne vom atinge obiectivele asumate”, a declarat Cezara Vișan, directorul executiv al combinatului.

Combinatul de Îngrășăminte Chimice Năvodari și-a bugetat pentru 2018 o investiție de 1 milion de euro, nivelul fondurilor alocate în ultimii ani depășind astfel 5.000.000 euro. Resursele financiare sunt alocate în principal pentru retehnologizarea instalațiilor de producție și amenajarea unor noi spații de depozitare.

Obiectivul companiei, privatizate în 2002, este acela de a dezvolta și a aduce pe piață produse ce conțin cele mai noi tehnologii, produse ce pot ajuta fermierii să-și eficientizeze activitatea.

”În ultimii ani, am omologat și introdus pe piață două tehnologii unice în România, care ajută plantele să asimileze nutrienții din sol si in plus oferim un plan de nutriție personalizat, funcție de specificul solului. Suntem unici producători pentru două game de îngrășăminte chimice, dezvoltate si omologate de noi: gama NG care include îngrășămintele pe baza de azot sau complexe cu degajare controlată a părții de azot și gama Amesal care include îngrășămintele pe baza de fosfor sau complexe cu potențiator de fosfor”, a adăugat directorul executiv al combinatului.

Combinatul de îngrășăminte chimice are 100 de angajați proprii, la care se adaugă alți 150 de colaboratori și oferă produse și consultanță la nivel național. Combinatul dispune de o bază de depozitare de 100.000 tone în depozite acoperite și platforme betonate.