Compania românească VERLA, specializată în distribuția de materiale pentru industria publicitară, a decis să își consolideze afacerile în nume propriu, renunțând la o posibilă tranzacție cu grupul Antalis.

După mai multe luni de negocieri privind o posibilă tranzacție, managementul VERLA și cel al grupului Antalis au decis, de comun acord, să renunțe la tranzacție și să continue colaborarea ca parteneri externi, în deplin respect pentru principiile economiei de piață și ale concurenței loiale.

”La finalul lunii octombrie, din cauza diferenței de viziune privind strategia de dezvoltare în viitor, dar și a politicii de personal, am decis să nu mergem mai departe cu această tranzacție. Ne vom consolida afacerile și ne vom extinde gama de produse din portofoliu. VERLA rămâne o afacere de familie, experiența acestei negocieri fiind una extrem de importantă pentru viitor”, a declarat Viorel Verzea, acționarul majoritar al companiei, într-un comunicat.

VERLA este unul dintre cei mai longevivi distribuitori de materiale destinate industriei publicitare din România, compania fondată în 1994, la Cluj Napoca dezvoltându-și în timp activitatea la nivel național. Compania furnizează pentru industria de publicitate din România materiale importate din Belgia, Spania, Marea Britanie, Polonia, Japonia. Germania, Coreea sau China și este în discuții cu furnizori din Statele Unite ale Americii.

La nivel național, compania are 65 de angajați și operează două depozite, unul in Cluj și altul în București și mai multe magazine de decorațiuni interioare care operează sub brandul Verla Decor și Studio Print.

Pe parcursul acestui an, VERLA s-a aflat timp de mai multe luni în negocieri privind o posibilă tranzacție cu compania franceză Antalis, un jucător important atât la nivel european, prezent de mai mulți ani și pe piața din România.

VERLA estimează ca va încheia exercițiul financiar al anului în curs cu o cifră de afaceri de 9 milioane de euro, în creștere cu 20% față de anul anterior, păstrând marja de profitabilitate de 5%.