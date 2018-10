Sears Holding a cerut luni unui tribunal din New York să fie plasat sub protecţia capitolului 11 din Legea falimentului, ceea ce pune sub semnul îndoielii viitorul retailerului care a dominat odinioară piaţa mall-urilor din SUA, dar nu a reuşit să se adapteze la cumpărăturile online, transmit BBC.

Share it! Tweet Connect Facebook Twitter RSS Feed Newsletter Conform documentului prezentat la Tribunal, activele sunt estimate la 6,9 miliarde dolari şi datoriile la 11,3 miliarde de dolari. Plasarea sub protecţia Legii falimentului pentru reorganizarea datoriilor operatorului lanţurilor de magazine Kmart şi Sears vine după un deceniu de scăderi ale veniturilor şi închiderea a sute de magazine, pe fondul sporirii concurenţei online, din partea unor firme cum ar fi Amazon. Miliardarul Eddie Lampert a cumpărat Sears în 2004 şi s-a angajat să-i redea strălucirea de odinioară, când deţinea cea mai înaltă clădire din lume şi multe alte firme. Însă, compania înfiinţată în anii '1880, nu a mai revenit pe profit din 2011, iar criticii spun că Lampert a lăsat magazinele să se deterioreze de-a lungul anilor, chiar dacă a cumpărat acţiuni ale acesteia şi i-a împrumutat bani. Sears are 90.000 de angajaţi şi în zilele de glorie avea 3.000 de magazine. Până în anii '1980, când a fost depăşită de Walmart, era cel mai mare retailer din SUA.