Cu peste 500 de angajați în România, 38 de restaurante funcționale și alte 10 în dezvoltare, Subway România a încheiat anul 2018 în creștere, a anunțat compania. Volumul vânzărilor per restaurant a crescut cu 8% față de 2017, iar tendința pozitivă s-a resimțit și în prima lună a anului 2019.

"În ultimul an, ne-am concentrat pe optimizarea afacerii, prin urmare am reușit să menținem o tendință de creștere și să ne păstrăm clienții fideli. Totodată, platforma de livrare a avut o creștere spectaculoasă și am reușit să dublăm numărul de comenzi în doar câteva luni. Asemeni anilor anteriori, am continuat să ne dezvoltăm afacerile, am menținut tendința pozitivă prin creșterea cifrei de afaceri, a vânzărilor și a profitabilității ", spune Rumen Radev, Business Development Agent pentru zona București-Ilfov.

"În anul 2019 continuăm să dezvoltăm marca Subway și să o facem mai puternică în România. Planificăm să deschidem noi restaurante stradale în marile orașe universitare și să continuăm parteneriatul cu stațiile de benzină în tranzit din toată țara. Anul acesta vom redecora pe conceptul "Fresh Forward Decor" toate restaurantele care au fost deschise în 2012", spune Andrei Trifan, Business Development Agent pentru zona din afara București-Ilfov.

În 2019, Subway România va deschide primele restaurante cu conceptul de “Fresh Forward Decor”, primul urmând să fie în Pitești. De asemenea, marca va continua să introducă noi sandwich-uri și noi arome de cafea.

Istoria brandului Subway a început în 1965 în Statele Unite și succesul său s-a bazat pe un model de afaceri dezvoltat de Frederick DeLuca. Un sandwich simplu și gustos făcut în prezența clienților a fost ideea din spatele fiecărui restaurant și punctul de plecare în expansiunea internațională a mărcii.

Astăzi, Subway are peste 42.000 de restaurante în peste 100 de țări. În 2011, a devenit mai mare lanț de restaurante de fast-food din lume. În România, Subway a intrat în 2011, iar în prezent are aproape 40 de restaurante.