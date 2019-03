ING Bank România a obţinut un profit net de 685 de milioane de lei în 2018, în creştere cu 39%, faţă de 2017 când a realizat un profit net de 493 de milioane de lei, conform datelor prezentate în cadrul unei conferinţe de presă.

'În 2018 am înregistrat cea mai mare creştere de până acum în România. Pe parcursul acestor 25 ani, prin creştere organică constantă, am reuşit să acoperim o cotă de piaţă pe creditare formată din două cifre, respectiv de 10,1%. Am majorat numărul de clienţi activi pe segmentul de retail cu 13% şi ne-am îmbunătăţit prezenţa digitală prin atingerea unui nou record de 112 milioane autentificări în Home'Bank", a declarat Michal Szczurek, CEO ING Bank Romania.

Numărul clienţilor activi a crescut cu 145.000 în ultimele 12 luni, ajungând la 1,29 milioane, cu 13% mai mult faţă de anul 2017. Numărul de clienţi care îşi încasează veniturile recurente într-un cont al băncii a crescut la 852.000, având o creştere de 20% în comparaţie cu 2017. Practic, 1 din 8 români îşi încasează salariul într-un cont ING.

Profitul brut a fost de 781 milioane lei, cu 34% mai mult comparativ cu 2017, în contextul unei dezvoltări puternice a portofoliului, a creşterii numărului de clienţi şi a tranzacţiilor procesate prin conturile ING. Creşterea organică semnificativă a dus la o majorare a veniturilor cu 27% faţă de anul trecut, depăşind 1,82 miliarde lei în 2018, ca rezultat al volumelor crescute si al numărului ridicat de tranzacţii.

Costurile operaţionale au crescut cu 15%, la 864 milioane lei, în mare parte ca urmare a costurilor cu personalul, a mutării în noul sediu central şi a investiţiilor în digitalizare. Investiţiile în IT, infrastructură şi operaţional au permis funcţionarea în parametri normali a serviciilor electronice. Astfel, în decembrie 2018, ING a raportat o disponibilitate de 100% pentru plăţile cu cardul, 99,96% pentru platforma de Internet banking ING Business, iar impactul indisponibilităţii Home'Bank a afectat doar 0,07% dintre utilizatorii platformei.

Costurile de risc au crescut cu 80% în comparaţie cu 2017, în urma schimbărilor în modul de calculare a riscului de credit (impact de 175 milioane lei).

Soldul creditelor acordate clienţilor a crescut cu 4,42 miliarde lei în 2018, la 25,6 miliarde lei la sfârşitul anului 2018 (21% creştere). Creşterea a venit atât din partea activităţii de creditare a persoanelor fizice, cât şi a celor juridice. Cota de piaţă pe partea de creditare a crescut cu 1,2 puncte procentuale în 2018, ajungând la 10,1% la finalul anului.

Distribuţia creditării rămâne echilibrată între segmentul companiilor (43%) şi cel al persoanelor fizice (57%). Soldul creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a crescut cu 20% faţă de anul trecut, susţinut de intensificarea activităţii de consultanţă a clienţilor şi de procesul simplificat de finanţare pentru companiile mijlocii, dar şi de lansarea noii soluţii de finanţare instante - în special în cazul microîntreprinderilor. În cadrul segmentului de creditare pentru persoanele fizice, creditul de nevoi personale disponibil online începând cu anul 2017, extins şi cu opţiunea de refinanţare, a avut parte de feedback bun din partea clienţilor ING. În 2018, 2 din 10 credite de nevoi personale au fost acordate în România de către ING.

Cota de piaţă pentru depozite a ajuns la 9,0%, faţă de 8,4% la final de 2017, susţinută de creşteri atât pe segmentul persoanelor fizice, cât şi pentru persoanele juridice. Valoarea depozitelor a crescut cu 4,3 miliarde lei, cu 18% mai mult faţă de acum 12 luni, la 31,1 miliarde lei. Politica prudentă de risc a dus la o scădere repetată a ratei creditelor neperformante şi în anul 2018, ajungând la 3,2%, faţă de 3,3% în 2017, şi se situează în continuare mult sub media pieţei.

De asemenea, ING Home'Bank a înregistrat anul trecut 112 milioane vizite, în timp ce doar 1,5 milioane de vizite au fost în sucursale. 76% dintre accesările în ING Home'Bank vin de pe un smartphone. Creditul de nevoi personale disponibil online nu a făcut excepţie, contractul fiind semnat electronic de pe mobil în 80% din cazuri.