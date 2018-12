Noul proprietar al combinatului Sidex de la Galați, miliardarul Sanjeev Gupta, susține că ar putea inveşti în infrastructura din România, ba chiar să se implice în construcția unei autostrăzi, în parteneriat public-privat.

Într-un interviu pentru Știrile ProTV, omul de afaceri de origine indiană, care a reușit să clădească un imperiu în domeniul oţelului, ne-a spus că a câștigat primul milion de dolari chiar în România. A vândut fier și produse chimice de la noi în toată Europa, cu un vas de la Navrom Galaţi.

Sanjeev Gupta are 47 de ani şi a fost numit de Forbes cel mai îndrăzneţ investitor din lume anul trecut. Pentru că Sidexul a fost scos la vânzare anul acesta de către fostul patron, Lakshmi Mittal, împreună cu alte combinate din Europa, Gupta a cumpărat tot pachetul. A găsit la Galaţi un oraş dependent de combinat, dar izolat de lipsa infrastructurii. A cerut explicaţii la Guvern.

Sanjeev Gupta, Fondator Liberty House Group: “Dunărea îngheaţă o dată pe an, Dunărea seacă o dată pe an. Când se întâmplă asta, suntem forţaţi să folosim calea ferată şi drumurile, iar la Galaţi aceste infrastructuri sunt foarte sărace şi aici sunt probleme serioase deja. Premierul mi-a explicat cum caută soluţii pentru rezolvarea problemei infrastructurii prin parteneriate cu sectorul privat. Suntem foarte încântaţi să facem asta, după cum ştiţi avem multe afaceri, una dintre ele este construcţia de infrastructură.”

Până să se implice în construcţia unei viitoare autostrăzi sau a unui drum modernizat, miliardarul, care a crescut în Marea Britanie, are deja un plan de investiţii pentru Sidex.

Sanjeev Gupta: ”În prezent, combinatul produce două milioane de tone de produse din oţel pe an. Am făcut deja un plan ca să creştem producţia la 3 milioane de tone pe an. Înseamnă o investiţie de 35 de milioane de euro pentru următorii câţiva ani.”





Miliardarul e legat de România pentru că aici a făcut primul milion de dolari.

Sanjeev Gupta: ”Una dintre poveştile de succes la început a fost cu siguranţă în România. Primul meu transport naval a fost din România cu o navă-cisternă numită Envirupia. Era deţinută de Navrom. A fost primul meu vas-cisternă. Unele dintre primele afaceri au fost în România, deci probabil că putem spune că primul milion de dolari l-am făcut din România.”

În companiile pe care le deţine în 30 de ţări, lucrează peste 12.500 de oameni. Veniturile grupului, care reprezintă de fapt una dintre cele mai mari afaceri de familie din lume la ora actuală, au fost de 10 miliarde de euro anul trecut.