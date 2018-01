Investiţia se ridică la 10 milioane euro, iar fabrica ar urma să înceapă producţia la 1 septembrie, în acest an.

Managerul firmei Wielpütz Automotive, Volker Schlegel, a afirmat cu acest prilej că reprezentanţii societăţii caută de mai mult timp un loc nou de producţie pentru prima investiţie în străinătate, pentru că în Germania nu se mai pot extinde.

"Căutam de ceva timp o locaţie nouă de producţie în România şi am avut primele discuţii în judeţul Mureş şi acum două luni am fost prima oară în Dolj şi am căutat aici şase locaţii. Ne-am simţit ca acasă după prima discuţie aici în Craiova. Şi acum patru săptămâni am hotărât să ne depunem candidatura pentru locaţia din High-Tech Park. Firma are o tradiţie de peste 100 de ani, paleta de produse porneşte de la sisteme simple, îndoire fire de metal, până la sisteme de alimentare sau răcire high- tech pentru motoarele de combustie. Clienţii noştri principali sunt toate firmele de renume mondial Daimler, Volkswagen, BMW, General Motors, Ford. Trebuie să spunem deschis că în Germania nu ne mai putem extinde şi de aceea am luat hotărârea de a merge în străinătate pentru o nouă investiţie", a spus managerul firmei germane, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că la Craiova firma are posibilitatea de a creşte, de a se extinde cu produsele, iar pe terenul pe care l-a închiriat va construi o hală nouă şi vor fi create 500 de locuri de muncă, destinate în cea mai mare parte femeilor, care vor putea lucra ca montatori.

"Bineînţeles că parcursul nostru depinde foarte mult şi de piaţa auto care este foarte competitivă şi foarte fluctuantă în acest moment. Pentru prima hală planificăm un mixt de produse pornim în principal cu montaj şi în al doilea pas cu produse high-tech care în acest moment sunt în faza de prototip. În 2019 pornim producţia de serie pentru aceste produse high-tech. Avem nevoie de angajaţi, marea majoritate vor fi doamne şi pornim de la locuri de muncă simple - montatori şi ajungem până la locuri de muncă extrem de calificate, cu studii superioare şi desigur că vom avea un mixt de activităţi - activităţi simple de montaj până la cercetare-dezvoltare”, a mai spus managerul firmei.

Preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat că instituţia pe care o conduce va aloca prin bugetul pe acest an sume importante pentru investiţii în utilităţi în acest parc industrial.

"După previziunile noastre, parcul industrial trebuia să se dezvolte într-un ritm mai lent şi să abordăm şi fondurile europene prin care să aducem utilităţile până la uşa tuturor investiţiilor din parc. Sosirea dvs., cu hotărârea germană, înseamnă că acum, la început de an, când avem bugetul, noi vom aloca sume importante parcului industrial în aşa fel încât din banii noştri să facem aceste aducţiuni de utilităţi, iar pentru etapa a doua să construim un incubator de afaceri şi pe fonduri europene să obţinem bani pentru drumuri perimetrale", a spus Prioteasa.

Primarul Craiovei, Mihai Genoiu, a spus că municipalitatea va acorda firmei germane ajutor de minimis.