Ionuţ Simion, Country Managing Partner PwC România, este noul Preşedinte al AmCham România, informează organizaţia printr-un comunicat remis presei.

"Cu ocazia Adunării Generale a Membrilor AmCham România din data de 28 martie 2019, membrii aleşi în Consiliul Director al organizaţiei au desemnat Preşedintele şi Vice-preşedinţii pentru următorul mandat de un an. Astfel, Ionuţ Simion, Country Managing Partner PwC România revine în Consiliul Director al AmCham România şi va asigura reprezentarea AmCham în calitate de Preşedinte, iar Elisabeta Moraru, Country Manager Google România şi Radu Florescu, CEO Cheil Centrade vor activa în calitate de Vice-preşedinţi", se precizează în comunicatul citat.

Din Consiliul Director al AmCham România fac parte, de asemenea, Ciprian Lăduncă/Executive Director, Independent Board Member -Trezorier, Cristian Agalopol, DCC Head România & Bulgaria, Citibank, Jovan Radosavljevic, General Manager Coca-Cola HBC România, Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România, Călin Lupşan - General Manager, Intelligence, Iulian Popescu - Partner, Muşat & Asociaţii, Daniela Nemoianu, Senior Partner, Nemoianu Consulting, Mirela Iordan - Country Manager, Pfizer şi Marius Perşinaru - Country President for Romania & Moldova, Schneider Electric.

"Experienţa ultimului an dovedeşte încă odată că principiile fundamentale pentru care milităm an de an - transparenţă, predictibilitate, consultări reale, nu sunt doar cuvinte care sună bine, ci sunt o condiţie esenţială, o garanţie pentru adoptarea unor politici publice cu impact benefic pentru economie şi societate. Ne dorim ca decidenţii şi populaţia deopotrivă să înţeleagă că sectorul privat, cel mai mare contributor în economie, este de partea României",a precizat Ionuţ Simion.

AmCham România este o asociaţie de afaceri ce reuneşte peste 430 de companii americane, internaţionale şi româneşti.