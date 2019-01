5 to go

Lanţul de cafenele 5 to go a înregistrat, în 2018, o cifră de afaceri de 5,5 milioane de euro, aproape dublu faţă de rezultatul din anul anterior, când afacerile companiei s-au cifrat la 2,8 milioane de euro, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Conform sursei citate, peste 20.000 de clienţi trec zilnic pragul lanţului de cafenele 5 to go, iar 40 de noi cafenele au fost deschise în 2018, dintr-un total de 100 de la lansarea din 2015.

"În 2018, cifra de afaceri a ajuns la 5,5 milioane de euro la nivelul întregului grup 5 to go, aproape dublă faţă de anul precedent, când a însumat 2,8 milioane de euro. În plus, obiectivul de creştere a numărului de locaţii până la 100, la finele lui 2018, a fost îndeplinit cu succes, cu două luni mai devreme, iar 5 to go a cucerit două noi oraşe anul precedent, Târgovişte şi Câmpina, şi şi-a extins prezenţa în alte două oraşe, Constanţa şi Iaşi", se menţionează în comunicat.

Unul dintre co-fondatorii companiei, Radu Savopol, declară că obiectivul pentru următorii doi ani este ca acest concept să fie implementat şi în afara graniţelor ţării.

'Când mă uit în urmă şi văd cât de frumos a crescut 5 to go, cât de mulţi iubitori de cafea ne apreciază şi ne încurajează, nu ai cum să nu ridici ştacheta pentru anii ce vor urma. Aşadar, anul 2019 va fi un an al provocărilor, în care ne dorim să extindem gama de produse, crescând şi valoarea medie a unui bon, şi să dezvoltăm concepte noi de locaţii. Şi, obiectivul pentru următorii doi ani este să deschidem încă 100 de unităţi 5 to go în România, dar şi să trecem de graniţele ţării. Calitatea este o preocupare continuă pentru noi, aşa că în 2019 vom învesti într-o platformă de e-learning care va face mai rapid procesul de învăţare a noilor barista, de acomodare cu standardele de reţea şi de perfecţionare', a precizat Savopol.

În 2018, cafenelele 5 to go au primit titlul de Cea mai bună cafenea din România în cadrul Horeca Awards. Pe durata anului trecut, co-fondatorii 5 to go, Radu Savopol şi Lucian Bădilă, au pus bazele a trei noi concepte - Divizia Mobilă, Coffee Spot şi Drive Thru, şi au dezvoltat meniul cafenelelor cu gama de siropuri Private Label şi Coffee for Home.

Începutul anului 2019 a adus lansarea unui nou concept, Coffee Studio by 5 to go, marcată prin deschiderea unei noi cafenele, la parterul IRIDE Business Park.