Furnizorul de servicii private de sănătate MedLife a încheiat anul 2018 cu o cifră de afaceri pro-formă, consolidată la nivel de grup, în valoare de 804 milioane de lei, înregistrând o creştere de 29% faţă de 2017, informează compania.

La capitolul EBITDA, grupul a obţinut o creştere de 33% faţă de anul precedent, cifra pro-formă raportată la nivelul anului 2018 fiind de 103 milioane de lei.

În ceea ce priveşte cifra de afaceri împărţită pe liniile de business, clinicile şi divizia corporate au cea mai mare pondere, 31%, respectiv 21%. Segmentul clinicilor a avut o creştere de aproximativ 50% faţă de 2017.

Clasamentul este urmat de spitale şi laboratoare, cu pondere de 20%, respectiv 17%. Potrivit reprezentanţilor companiei, rezultatele obţinute sunt în linie cu estimările iniţiale şi semnificativ peste ritmul de creştere al pieţei.

Proiectele de dezvoltare au continuat şi pe segmentul dezvoltării organice. Grupul şi-a consolidat poziţia în partea de vest a României, inaugurând prima hyperclinică din Oradea. Totodată, în toamna anului trecut a fost lansat oficial second brandul Sfânta Maria, fiind inaugurată prima clinică la Bacău.

În 2019, acest al doilea brand al grupului MedLife se va dezvolta în continuare, având ca strategie acoperirea oraşelor sub 100.000 de locuitori.

Pentru 2019, reprezentaţii grupului MedLife îşi propun să menţină ritmul dinamic de dezvoltare. Compania a început anul prin anunţarea achiziţiei pachetului majoritar din grupul de firme Rozsakert Medical Center din Ungaria, fiind singurul operator român de servicii medicale private care se extinde peste hotare.

"De la listarea la Bursa de Valori Bucureşti, după un an 2015 în care am avut o cifră de afaceri de 85 milioane de euro, am fost prima companie medicală privată din România care a depăşit pragul de 100 milioane euro, ajungând la 176 milioane euro la finele 2018. Acest lucru, coroborat cu achiziţia pachetului majoritar a grupului Rozsakert din Ungaria şi noile deschideri, ne dau speranţa că o să fim primii care vor depăşi pragul de 200 milioane de euro în 2019", a spus Mihai Marcu, preşedinte şi CEO MedLife Group.

Acţiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti, categoria Premium.