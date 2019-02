Grupul OMV Petrom a obţinut în anul 2018 un profit net de 4,08 miliarde de lei, în creştere cu 64% faţă de 2017, când acesta a fost de 2,49 miliarde de lei, la acest rezultat contribuind segmentul Upstream, conform unui comunicat remis presei.

Potrivit rezultatelor financiare preliminare consolidate neauditate aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2018, date miercuri publicităţii, profitul net în trimestrul 4 s-a situat la 1,41 miliarde de lei, mai mare cu 120%, faţă de cel consemnat în T4 2017, de 642 milioane de lei.

"În T4/18, am beneficiat de cererea crescută pentru electricitate şi carburanţi, precum şi de preţurile mai mari ale mărfurilor comparativ cu T4/17, în timp ce marjele de rafinare au continuat să aibă o tendinţă descendentă în T4/18. La nivelul anului 2018, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale s-a situat la valoarea de 4,8 miliarde de lei, segmentul Upstream contribuind cu circa două treimi. Segmentul Upstream a beneficiat de preţuri realizate mai bune, precum şi de nivelul mai scăzut al costurilor de producţie, cheltuielilor cu amortizarea şi al celor de explorare, ceea ce a contrabalansat efectul scăderii producţiei. Rezultatul Downstream Oil reflectă performanţa solidă a activităţii de vânzări, care a compensat parţial impactul reviziei rafinăriei din T2/18 şi marja de rafinare mai scăzută. Rezultatul Downstream Gas s-a îmbunătăţit, susţinut de disponibilitatea crescută a centralei electrice de la Brazi şi de numărul mai mare de clienţi finali. Toate aceste evoluţii au condus la un flux de trezorerie din activităţi de exploatare de 7,4 miliarde de lei în 2018, cu 24% peste nivelul anului precedent", se arată în comunicat.

Pe parcursul anului, grupul OMV Petrom a crescut investiţiile la 4,3 miliarde de lei, preponderent în Upstream.

"Am forat 110 sonde, am efectuat circa 1.000 de reparaţii capitale la sonde şi, în urma unei campanii offshore de succes, am pus în producţie sonda din portofoliul nostru care furnizează cele mai mari volume de ţiţei la acest moment. Conform planificării, am investit şi în proiecte importante din Dowsntream: revizia rafinăriei Petrobrazi, proiectul de poli-combustibili şi modernizarea depozitelor de carburanţi. Am plătit dividende în valoare de 1,1 miliarde de lei; fluxul de trezorerie extins după plata dividendelor a fost de 2 miliarde de lei", se spune în comunicat.

Totodată, Directoratul OMV Petrom propune pentru anul financiar 2018 un dividend brut în valoare de 0,0270 lei/acţiune, conform unui raport al companiei remis Bursei de Valori Bucureşti.

"În conformitate cu prevederile legale şi statutare, intră în atribuţiile Directoratului să facă recomandări către acţionari cu privire la distribuirea profitului. Pe baza rezultatelor preliminare, precum şi a fluxului de trezorerie extins solid obţinute în 2018, Directoratul OMV Petrom SA propune un dividend în valoare brută de 0,0270 lei/acţiune pentru anul financiar 2018. Această propunere iniţială respectă politica actuală de dividende, aşa cum este publicată pe pagina de internet a OMV Petrom", se spune în document.

Propunerea finală a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2018, care va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din aprilie 2019, va face obiectul aprobării de către Consiliul de Supraveghere şi va fi comunicată cu ocazia convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Potrivit unui comunicat al companiei, dividendul propus este cu 35% mai mare faţă de 2017, ceea ce implică o rată de distribuire din profitul net de 38%.