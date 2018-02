"Pentru atingerea acelui moment de decizie finală de investiţie pentru producţia de gaze din perimetrul Neptun, pe lângă elementele tehnice, operaţionale, de fiscalitate, generate de mediul din piaţa de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a producţiei din Marea Neagră. Acest proces a început, pentru evaluare potenţialului de vânzare a cantităţilor care nu ar putea să fie vândute în România. În absenţa unei creşteri a cererii în România, va trebui să ne căutăm opţiuni de vânzare şi pe alte pieţe. Obiectivul nostru este zona de vecinătate a României, unde putem avea randamentul cel mai bun pentru orice fel de vânzare, nu numai pentru gaze", a precizat Gheorghe.

Pe lângă cererea de gaze din ţările din vecinătatea României, importantă este şi capacitatea de transport către aceste zone, a adăugat ea.

"În această perioadă noi purtăm discuţii şi analizăm scenarii de vânzare pe astfel de pieţe din vecinătate, dar ele trebuie să fie calibrate cu disponibilitatea de interconectivităţi între România şi pieţele potenţiale. Nu avem niciun contract încheiat la această oră", a susţinut oficialul OMV Petrom.

Ea a explicat că fiecare dintre cele două companii din consorţiu, respectiv OMV Petrom şi ExxonMobil, poartă discuţii separate pentru vânzarea gazelor, ele fiind concurente pe această piaţă.

Totodată, Gheorghe a confirmat faptul că OMV Petrom a pierdut licitaţia prin care ar fi dorit să rezerve capacitate de export pe conducta Arad-Szeged.

"A fost o licitaţie pentru dreptul de a transporta pe relaţia Arad-Szeged, la care au fost mai multe firme participante. Capacitatea totală a fost de 4 miliarde de metri cubi pe relaţia de export. Am participat şi noi, dar nu am câştigat. Nu este public cine a câştigat, am citit şi noi ştirile că sunt trei firme din Ungaria", a mai spus directorul general al companiei.

OMV Petrom vrea să se extindă în Marea Neagră, Kazahstan şi estul Mediteranei

Mariana Gheorghe a mai declarat că OMV Petrom caută posibilităţi de dezvoltare în Marea Neagră, în Kazahstan şi în zona de est a Mării Mediterane.

"Când vorbim de internaţionalizare, vorbim în principal de upstream (explorare şi producţie - n.r.). Ne-am propus un grad de înlocuire a rezervelor de 100%. România nu oferă un potenţial. Deşi încă mai avem resurse, ele nu sunt suficiente pentru a ne asigura un grad de recuperare pe termen lung. De aceea trebuie să ne diversificăm aceste active de upstream şi ne-am propus să ne uităm în trei zone principale", a spus Gheorghe.

Prima dintre zonele de interes pentru Petrom este Marea Neagră. "Este acasă la noi, avem expertiză, avem active, avem experienţă. Dar şi Kazahstan, unde avem atâţia ani de expertiză şi înţelegem poate mai bine decât alţii cum să operăm în astfel de medii. Totodată, în zona Mării Mediterane de Est, din punct de vedere geografic, are sens să ne uităm în zonele apropiate. Nu avem încă nimic în această direcţie, însă este o strategie pe 5-10 ani. Nu ne propunem să mergem în America sau în alte zone îndepărtate, ci ne propunem să capitalizăm ce putem mai bine cu activele pe care le avem. Vom veni cu informaţii pe măsură ce vom reuşi să dezvoltăm proiecte de achiziţii sau de dezvoltări", a afirmat ea.

Conferinţa de presă susţinută miercuri de Mariana Gheorghe a fost ultima din fotoliul de director general al OMV Petrom.

"Aş vrea să vă mulţumesc pentru interesul pe care l-aţi arătat acestei companii, o companie minunată, un grup de oameni care a arătat şi performanţă, dar şi pasiune pentru ceea ce fac, pentru că produsele energetice sunt critice pentru viaţa noastră modernă şi este lucrul pe care ni l-am propus să-l asigurăm", le-a spus ea jurnaliştilor, în finalul conferinţei de presă.