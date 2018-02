Europa emergentă a depăşit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni şi achiziţii, iar China a devenit cel mai mare investitor străin din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS în colaborare cu EMIS.

China a crescut valoarea investiţiilor sale în regiune cu 78% până la 7,7 miliarde de euro, după un avans de 96% în 2016. Statele Unite au rămas primul investitor ca volum, cu 92 de tranzacţii în 2017.



"Aceste rezultate pot fi un semnal pentru ce se aşteaptă în viitor în regiune, deoarece investiţiile interne au continuat să domine activitatea: investitorii ruşi au efectuat 603 tranzacţii în valoare de 22,5 miliarde de euro, iar investitorii polonezi au negociat 166 de tranzacţii în valoare de 4,3 miliarde de euro", se precizează într-un comunicat remis presei.

În ansamblu, Europa emergentă a închis 2017 cu 2.113 tranzacţii, cu 6% mai mult faţă de 2016, iar valoarea tranzacţiilor a ajuns la 71,5 miliarde de euro, un declin faţă de 2016, dar cu mult peste valorile din 2014 şi 2015.

Potrivit raportului, în 2017 s-au evidenţiat câţiva actori importanţi. În Ucraina, în pofida tensiunilor din estul ţării, s-a înregistrat o creştere cu 67% a activităţii de fuziuni şi achiziţii, în timp ce Ungaria a înregistrat cea mai mare creştere (126%), în valoare totală de 2,7 miliarde de euro. Rusia, cea mai mare ţară din regiune, a avut cele mai înalte niveluri de activitate în 2017, cu 671 tranzacţii în valoare de 36,7 miliarde de euro.

România a înregistrat o creştere puternică în activitatea de fuziuni şi achiziţii, cu o creştere cu 13% a volumului de tranzacţii şi cu 64% a valorii acestora. Creşterea economică din Polonia a avut ca rezultat o piaţă puternică a tranzacţiilor, cu o creştere de 3% a volumului de tranzacţii (288)

În întreaga regiune, cel mai activ sector a fost cel imobiliar şi de construcţii, cu un total de 390 tranzacţii în valoare de 16,9 miliarde de euro, urmat de cel productiv (Manufacturing) şi apoi de cel tehnologic. Polonia a fost cea mai activă piaţă pentru noile listări la bursa de valori, cu un IPO în valoare totală de aproape 1,8 miliarde de euro.

"Suntem, în general, optimişti şi credem că 2018 va fi un an foarte bun pentru fuziuni şi achiziţii în regiune. Creşterea economică din CEE/SEE, împreună cu finanţarea încă ieftină, la care se adaugă şi numărul redus al incertitudinilor de la început de an, comparativ cu 2017, fac din regiune o destinaţie de investiţii de dorit. În plus, ne aşteptăm ca incertitudinea fiscală şi de reglementare din Statele Unite să forţeze companiile de acolo să fie mai precaute cu privire la tranzacţiile interne şi să se uite în schimb mai atent la Europa. Clasarea Chinei ca prim investitor în Europa Centrală şi de Est anul trecut ar putea sugera viitoarele tendinţe în piaţa de M&A", a spus Stefan Stoyanov, head of M&A Database, EMIS.

Raportul "M&A 2017/2018" prezintă tendinţele din 15 ţări emergente din Europa Centrală şi de Est - Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Muntenegru, Polonia, România, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia şi Ucraina - pe baza datelor EMIS M&A pentru 2012-2017, combinate cu comentarii, previziuni şi prognoze pentru anul 2018, furnizate de CMS.