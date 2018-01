“Suntem bucuroși că Betty Ice va intra în familia Unilever. Betty Ice este o afacere minunată, foarte îndrăgită de români. Sunt, de asemenea, încântat că Vasile Armenean a decis să se alăture companiei. Este un antreprenor extraordinar și va avea un rol cheie în modelarea viitorului business”, a declarat James Simmons, Managing Director Unilever South Central Europe.

Acordul de achiziție urmează să fie supus aprobării Consiliului Concurenței.

Compania britanico-olandeză Unilever este unul dintre cei mai importanti furnizori mondiali de alimente și produse de îngrijire personală, prezent în peste 190 de țări și cu 2,5 miliarde de consumatori în fiecare zi. Compania are 169.000 de angajați și a generat vânzări în valoare de 52,7 miliarde euro în 2016.

Peste jumătate (57%) din businessul companiei se desfășoară pe pietele emergente sau în curs de dezvolare. Unilever are mai mult de 400 de branduri ce pot fi găsite în casele din întreaga lume, inclusiv Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann, Lipton, Ben & Jerry, Magnum si Axe.

Unilever, liderul global pe piaţa de îngheţată, operază pe piaţa din România din 2009, sub brandul Algida. Printre brandurile de îngheţată sub umbrela Algida se numără Big Milk, Napoca, Cornetto, Carte D’Or, Magnum, Twister.

Compania Betty Ice a fost fondată în 1994 de Vasile Armenean și a devenit cel mai important producător român de înghețată de pe piața autohtonă. Compania, cu sediul în Suceava, deține o fabrică în Suceava, a deschis 4 gelaterii în 4 orașe și are peste 180 de chioșcuri de înghețată deschise pe timpul verii. Betty Ice are 3 categorii de produse de înghețată: standard, premium și super-premium, vândute sub aproximativ 60 de sortimente.