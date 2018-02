Profitul înainte de taxe al grupului bancar britanic HSBC a crescut cu 141% anul trecut, la 17,2 miliarde de dolari, datorită rezultatelor foarte bune înregistrate în Asia, transmite BBC.

În 2016, câştigurile au fost afectate de o serie de costuri excepţionale, inclusiv vânzarea subsidiarei din Brazilia. Perspectivele pentru acest an sunt optimiste, ţinând cont de tranzacţiile comerciale din Asia şi de creditele acordate în cadrul proiectului chinez "One Belt - One Road", se arată într-un comunicat al HSBC, grup listat la Londra şi la Hong Kong.

În Asia, profitul înainte de taxe a crescut cu 89,3% anul trecut, la 15,3 miliarde de dolari, în timp ce în Europa HSBC a înregistrat pierderi de 1,9 miliarde de dolari.

În 2017, veniturile totale au urcat cu 7%, la 51,4 miliarde de dolari, de la 48 miliarde de dolari în anul precedent. Totuşi, rezultatele băncii sunt uşor sub estimări, iar marţi acţiunile HSBC au scăzut cu 3,1% la Hong Kong şi cu peste 4% la Londra.

China a lansat în 2013 proiectul "One Belt - One Road", pentru a extinde legăturile dintre Asia, Africa, Europa şi nu numai, legături susţinute de miliarde de dolari investiţi în infrastructură. Iniţiativa chineză se referă la "centura economică" (belt) de-a lungul vechiului Drum al Mătăsii între Asia şi Europa, precum şi la noul drum al mătăsii, ca rută (road) maritimă.