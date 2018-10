Grupul britanic Liberty, parte a Alianţei mondiale GFG aparţinând omului de afaceri Sanjeev Gupta, a anunţat vineri un acord condiţionat pentru cumpărarea a patru combinate siderurgice din Europa.

Acestea sunt ArcelorMittal de la Galaţi, România, şi Ostrava din Republica Cehă, precum şi laminoarele de la Skopje din Macedonia şi Piombino din Italia, conform unui comunicat de presă.

Cele patru combinate au peste 12.500 de angajaţi şi vor poziţiona grupul în centrul industriei siderurgice de pe continent. Tranzacţia ar majora capacitatea de laminare totală a Grupului Liberty la peste 15 milioane de tone pe an.

Conform documentului, tranzacţia depinde de aprobarea Comisiei Europene şi de alte procese locale incluzând consultări cu consiliile angajaţilor la nivel local şi european.

Adăugarea acestor combinate siderurgice depăşeşte dublul capacităţii de producţie de oţel la nivel global a grupului Liberty, care deja deţine o poziţie puternică în Regatul Unit, în calitate de furnizor de oţel şi aluminiu în industria auto, aviaţie şi în sectoare de inginerie specializate precum şi în Australia ca furnizor de oţel pentru construcţii şi infrastructură. Grupul furnizează oţel pentru industria auto, şi alte industrii, din SUA.

Noile active europene vor majora capacitatea de producţie a grupului Liberty printr-o gamă completă de produse laminate plate şi lungi şi vor ajuta Grupul să dezvolte mai departe modelele de producţie principale şi marca de producţie durabilă Greensteel în centrele industriale ale continentului.

Anunţul de vineri vine în urma recentei lansări a programului de investiţii a grupului Liberty în Franţa, unde s-a achiziţionat ultimul producător naţional de roţi din aluminiu şi s-a convenit cumpărarea celei mai mari topitorii de aluminiu din Europa de la Dunkerque, printr-o tranzacţie care urmează a fi încheiată în curând.

Grupul Liberty a obţinut statutul de ofertant preferat pentru combinatele ArcelorMittal din Europa, împotriva concurenţei din partea altor producători, după ce compania a pus în vânzare activele profitabile în urma unui acord cu autorităţile de reglementare a concurenţei din UE, pentru a i se permite achiziţionarea gigantului siderurgic italian Ilva, cel mai mare producător de produse plate din oţel carbon din Europa. Grupul Liberty a colaborat îndeaproape cu ArcelorMittal pentru a pregăti o tranzacţie care să satisfacă cerinţele Comisiei Europene şi să creeze un viitor sigur pentru aceste întreprinderi în cadrul Alianţei GFG.

După finalizarea tranzacţiei, Grupul Liberty intenţionează să continue investiţiile în active - care deţin deja multe instalaţii ultramoderne - şi îşi propune să atingă o competitivitate sporită printr-o producţie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi o legătură mai strânsă cu producţia din aval cu valoare adăugată, ca parte din strategia Greensteel implementată de companie.

De asemenea, Grupul Liberty şi, în sensul mai larg, Grupul GFG, îşi propune să dezvolte relaţii de lucru strânse cu guvernele din ţările respective, cu sindicatele şi cu alţi actori locali, pentru a optimiza valoarea produselor din oţel pentru economiile regionale şi naţionale.

"Am plăcerea să anunţ această tranzacţie importantă, cea mai mare pentru noi de până acum. Dintr-o dată aceste achiziţii vor dubla efectivele noastre şi capacitatea de producţie mondială, oferindu-ne o prezenţă puternică în centrul principalelor regiuni de producţie din Europa. Ne propunem să colaborăm cu partenerii locali pentru a ne asigura o poziţie puternică în cadrul lanţurilor interne de distribuţie ale acestor economii naţionale cu dezvoltare rapidă şi să devenim o parte esenţială a unui sector industrial european prosper. Acestea sunt active cu valoare ridicată, cu personal cu înaltă calificare şi suntem nerăbdători să-i primim în Alianţa GFG", a declarat preşedintele executiv al Alianţei GFG, Sanjeev Gupta.

Cele patru combinate din portofoliu au o capacitate combinată de laminare de aproximativ 8 milioane de tone pe an şi ar oferi Grupului Liberty posibilitatea de a furniza o gamă completă de produse finite din oţel cum ar fi: plăci de oţel, rulouri laminate la cald, rulouri laminate la rece, tablă de oţel galvanizată, placă de cositor, bare, sârmă laminată şi şine. Aceste combinate deservesc pieţe naţionale şi europene, din domeniul auto, construcţii, utilaje industriale, sectorul petrolier şi al gazelor.

"În urma aprobărilor aferente acestei tranzacţii, Alianţa GFG va avea câteva noi centre mondiale în Europa. Aceste tranzacţii din industria oţelului reprezintă active de mare performanţă şi profitabilitate, având echipamente moderne, excelente conexiuni de transport către pieţele principale precum şi personal angajat de înaltă calificare. Există potenţial uriaş pentru extindere, continuarea modernizării şi aplicarea strategiei Greensteel a GFG. După intrarea noastră în aceste ţări, ca producător de oţel, suntem nerăbdători să lucrăm cu parteneri pentru a introduce şi alte întreprinderi din grupul GFG în aceste regiuni. Dorim să explorăm oportunităţile referitoare la echipele de infrastructură, resurse şi energie regenerabilă de succes ale SIMEC, echipa noastră de servicii financiare de la Wyelands, precum şi specialiştii din domeniul imobiliar din JAHAMA, ca parte a ofertei globale a GFG", a declarat Jay Hambro, şeful departamentului de investiţii al Alianţei GFG Alliance.

Grupul Liberty face parte din Alianţa GFG, un grup mondial de întreprinderi din industria energetică, minieră, metalurgică, inginerie, logistică şi servicii financiare, cu sediul la Londra, cu centre suplimentare în Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris şi New York şi o prezentă în aproximativ 30 de ţări la nivel mondial. Alianţa, care are un efectiv de angajaţi de aproximativ 14.000 persoane şi o cifră de afaceri ce depăşeşte 15 miliarde de dolari, include întreprinderi industriale şi metalurgice integrate sub marca "Liberty", un grup de resurse, energetic, transport şi infrastructură sub marca "SIMEC", precum şi Wyelands, o filială bancară şi financiară, precum şi o filială imobiliară, JAHAMA Estates.