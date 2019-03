Unilever a făcut primul pas în implementarea angajamentelor asumate faţă de Consiliul Concurenţei pentru a putea prelua Betty Ice şi a publicat lista locaţiilor din care companiile îşi vor retrage vitrinele frigorifice.

Conform unui comunicat al autorităţii de concurenţă, această listă poate fi consultată pe pagina www.consiliulconcurentei.ro

Autoritatea de concurenţă a autorizat cu condiţii preluarea Betty Ice de către Unilever South Central Europe SA.

În cadrul analizei efectuate de Consiliul Concurenţei, au rezultat anumite îngrijorări concurenţiale legate de compatibilitatea operaţiunii de concentrare economică cu un mediu concurenţial normal pe piaţa naţională a producţiei şi comercializării îngheţatei de impuls (cornet şi pe băţ - n. r.), din cadrul segmentului de comerţ tradiţional.

Pentru a înlătura îngrijorările autorităţii de concurenţă, Unilever s-a angajat să retragă un număr de vitrine frigorifice amplasate în spaţiile partenerilor Unilever sau Betty Ice din segmentul comerţului tradiţional. În acest fel, concurenţii vor avea posibilitatea de a-şi amplasa propriile vitrine frigorifice în locaţiile respective, iar rezultatul acestor demersuri va fi reducerea cotei de piaţă combinată a Unilever şi Betty Ice.

La începutul anului trecut, cele două companii au anunțat că Unilever South Central Europe va achiziționa producătorul român de înghețată Betty Ice , neprecizând valoarea tranzacției.

Betty Ice este cel mai important producător de înghețată din România, cu o cifră de afaceri totală de 30 de milioane de euro. Compania deține o fabrică în Suceava și are peste 180 de chioșcuri de înghețată deschise pe timpul verii. Betty Ice are 760 de angajați în România.

Divizia de înghețată din cadrul Unilever South Central Europe și Betty Ice vor opera ca o companie de sine stătătoare în cadrul Unilever și va fi condusă de Vasile Armenean, din poziția de General Manager.

Compania britanico-olandeză Unilever este unul dintre cei mai importanti furnizori mondiali de alimente și produse de îngrijire personală, prezent în peste 190 de țări și cu 2,5 miliarde de consumatori în fiecare zi. Compania are 169.000 de angajați și a generat vânzări în valoare de 52,7 miliarde euro în 2016.

Peste jumătate (57%) din businessul companiei se desfășoară pe pietele emergente sau în curs de dezvolare. Unilever are mai mult de 400 de branduri ce pot fi găsite în casele din întreaga lume, inclusiv Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann, Lipton, Ben & Jerry, Magnum si Axe.

Unilever, liderul global pe piaţa de îngheţată, operază pe piaţa din România din 2009, sub brandul Algida. Printre brandurile de îngheţată sub umbrela Algida se numără Big Milk, Napoca, Cornetto, Carte D’Or, Magnum, Twister.

Compania Betty Ice a fost fondată în 1994 de Vasile Armenean și a devenit cel mai important producător român de înghețată de pe piața autohtonă. Compania, cu sediul în Suceava, deține o fabrică în Suceava, a deschis 4 gelaterii în 4 orașe și are peste 180 de chioșcuri de înghețată deschise pe timpul verii. Betty Ice are 3 categorii de produse de înghețată: standard, premium și super-premium, vândute sub aproximativ 60 de sortimente.