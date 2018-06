Roze Cabernet Sauvignon, vin produs în 2017 de Domeniul Bogdan, primul producător de vin din România care practică viticultură biodinamică, a câștigat medalia de aur la cel mai important concurs internațional de vinuri biologice din lume, Millesime BIO, ediția 2018.

Recunoașterea internațională a calității vinurilor produse de compania românească a fost confirmată în prima jumătate a anului de încă șase medalii de argint și bronz, obținute la alte prestigioase competiții internaționale de profil.

Lansată în 2011, compania Domeniul Bogdan este în prezent cel mai medaliat producător de vinuri organice din România. Compania deține și administrează 154 de ha de teren pe care se practică viticultură biodinamică, situate în Dobrogea, în cunoscuta podgorie Murfatlar D.O.C. După o investiție însumată de peste 7 milioane de euro , începând din 2016 vinurile produse de Domeniul Bogdan au primit certificatul ”biologic”, conform normelor europene.

”Domeniul Bogdan s-a născut din pasiune și din dorința de a bea un vin care să pună în valoare potențialul excepțional al terroir-ului dobrogean și care să redea României locul pe care îl merită pe harta vinurilor în lume. Timp de 50 de ani, industria vinului din România a fost preocupată de cantitate. După 1990, odată cu dispariția piețelor din fostul bloc comunist și odată cu dezvoltarea gusturilor românilor, care au mers în străinătate și au văzut ce înseamnă un vin de calitate, au apărut producători cu focus pe calitate. Salutăm prezența tuturor companiilor care pun accent pe calitate și ne bucurăm că facem parte din acest grup pentru că, așa cum nu se face primăvară cu o floare, brandul de țară producătoare de vin de calitate nu se poate obține dacă nu există suficienți producători de vinuri de calitate”, a declarat Bogdan Mihalcea, fondatorul companiei Domeniul Bogdan.

La doar doi ani de la lansarea companiei, alături de câțiva reputați consultanti internaționali în domeniu, Bogdan Mihalcea s-a orientat către viticultura biodinamică, un trend care câștigă din ce în ce mai mult teren în străinătate.

Viticultura biodinamică presupune stimularea activității vitale în sol, protejarea plantelor de boli, fungi și buruieni prin lucrări specifice solului și plantei, care exclud utilizarea de produse chimice de sinteză (ierbicide, fungicide, pesticide), stimularea biodiversității în vie (intercalarea culturilor de câmp, rotația culturilor intercalate sau cultivarea de plante aromatice între rândurile de vie), dar și respectarea cu strictețe a calendarului fazelor Lunii pentru alegerea momentului optim pentru diferitele lucrări în vie. Vinul biodinamic are la bază o filosofie de producție care evită procesarea industrială, a explicat antreprenorul.

Pe cele 154 de ha de vie, compania cultivă soiurile Fetească Neagră, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc, Muscat Otonel, Riesling.

”2017 este primul an în care am putut beneficia și de strugurii noștri și de crama noastră, astfel că nu întâmplător această recoltă a dus la rezultatele excelente pe care le-am obținut. Este prima noastră participare la competițiile internaționale de vinuri BIO din lume și am fost singurii producători români înscriși în astfel de competiții, așadar medaliile obținute înseamnă enorm pentru noi ca echipă, ca brand, ca țară”, a explicat Bogdan Mihalcea.

”Viticultura biodinamică furnizează Cramei Domeniul Bogdan o materie primă excepțională și creează posibilitatea producerii deopotrivă a vinurilor organice și biodinamice. Între vinul organic și vinul biodinamic există o diferență majoră care se referă la transformarea mustului în vin, sub influența microorganismelor, mai precis a drojdiilor. În cazul vinului organic, introducerea de drojdii selecționate, certificate biologic și nemodificate genetic, dă o direcție clară acestei transformări și garantează caracteristicile așteptate de la fiecare soi. În cazul vinului biodinamic transformarea mustului în vin se face doar în prezența populațiilor de microorganisme (sute de familii) prezente în strugurii dintr-un anumit ecosistem. Această particularitate conferă o complexitate extraordinară vinului, o tipicitate a terroir-ului inegalabilă. În același timp însă, producerea vinului biodinamic impune eforturi extraordinare, pentru că mustul poate să ia direcții multiple de transformare ireversibilă, iar singurele pârghii de control sunt: temperatura, igiena și prelucrarea artizanală a vinului”, a declarat Dragoș Constantinescu, director Crama Domeniul Bogdan.

Primele distincții au venit chiar de la cel mai important concurs internațional de vinuri biologice din lume, Millesime BIO, care se desfășoară în Provence și la care s-au înscris aproape 1.500 de vinuri.

”Dorința noastră este să penetrăm piețele mature în domneniul biodinamic și să ajungem la oameni care înțeleg și apreciază rezultatele agriculturii biodinamice, plătind un preț modic mai mare decât media”, au explicat oficialii companiei obiectivele pe termen mediu și lung.

În 2017, compania Domeniul Bogdan a produs peste 300.000 de litri de vinuri care au ajuns atât pe piața internă cât și la export. În prezent, compania exportă în Cehia, Norvegia, Statele Unite ale Americii, dar este interesată și de piața germană și piețele nordice, unde retailul biologic este bine reprezentat. Pe piața internă, vinurile Domeniul Bogdan sunt disponibile în rețelele Selgros, Carrefour, Mega Image, Cora, compania fiind în discuții avansate cu Kaufland și Auchan.