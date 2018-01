Banca Transilvania a devenit acţionar al Victoriabank, a treia cea mai mare bancă din Republica Moldova, având o participaţie de peste 66% împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, se arată într-un comunicat al băncii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Banca Transilvania a anunţat în noiembrie 2017 planul de a investi în Republica Moldova, iar între timp a primit aprobarea pentru achiziţie din partea autorităţilor de supraveghere din România şi Republica Moldova - Banca Naţională a României, Banca Naţională a Moldovei şi Consiliul Concurenţei din Republica Moldova, scrie Agerpres

Victoriabank are aproape 30 de ani de activitate, 540.000 de clienţi, 1.400 de angajaţi şi aproape 100 de sedii. Aceasta are emise 285.000 de carduri, deţine peste 17% cotă de piaţă, iar ca rulaj cu cardul la comercianţi, are peste 37% din piaţă.

De asemenea, are cel mai ridicat nivel al depozitelor raportate la totalul activelor din întreaga piaţă din Republica Moldova, de 80%, iar raportul credite/depozite este cel mai redus de pe piaţă, de 39%.

Banca Transilvania, a doua cea mai mare bancă din România, are 2,2 milioane de clienţi, peste 7.000 de persoane în echipă şi peste 500 de sedii.

Grupul Financiar Banca Transilvania este prezentă în Republica Moldova de acum 10 ani, când a lansat compania BT Leasing MD, lider de piaţă în zonă ca valoare a finanţărilor de mijloace fixe acordate în leasing.