"Să vă spun cum a luat naştere acest test. Eu mai în glumă mai în serios, acum vreo patru ani, la o conferinţă de educaţie financiară am lansat această idee "de ce nu ar face băncile, aşa cum se dă certificatul de conducere auto, cum iei carnetul auto, de ce nu ar face băncile un test pentru clienţii care vor să ia credite". Atunci ideea a stârnit multă ironie, am fost luat peste picior, probabil că şi astăzi sunt dacă voi continua să spun aceste lucruri, dar ne-am decis anul trecut să trecem de la vorbe la fapte. În sensul că împreună cu colegii mei de la CEROPE cărora le mulţumesc pentru acest lucru, am pornit la elaborarea acestui test. Un lucru care vreau să vă spun că nu este deloc uşor, pentru că pe lângă a face 100 de întrebări care să fie fără capcane, deci să nu aibă capcane logice sau tot felul de ascunzişuri în ele, ci să fie clare, exprimate într-un limbaj clar şi care să aibă răspunsuri inteligibile, presupune o grămadă de alte lucruri", a precizat Valentin Lazea, citat de Agerpres