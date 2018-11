Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a anunţat că proiectul de buget urmează să fie aprobat şi transmis în Parlament spre dezbatere în prima parte a lunii decembrie.

"Oricum putem să intrăm şi în paralel (în dezbatere parlamentară - n.r.) pentru că, să spunem, e clar că Legea pensiilor va trece înainte de buget, ca astfel să includem şi efectele Legii pensiilor în bugetul pe anul 2019. Nu săptămâna viitoare, următoarea săptămână, cam aşa este planul", a declarat Eugen Teodorovici, citat de Agerpres

Întrebat dacă mai este loc de reducerea TVA la 18% de la 19% în acest an, ministrul a spus: "Aici, în următoarele zile, pentru că trebuie să definitivăm bugetul pe 2019, veţi vedea toate măsurile respective, fie că vorbim de TVA la 18%, fie că vorbim de dividende la zero, că şi asta era o măsură din programul de guvernare - pe toate le veţi regăsi, într-un fel sau altul, în conceptul de buget pe 2019".





8,4 miliarde lei se duc la pensii





El a adăgat că noua lege a pensiilor se va regăsi în proiectul de buget pe 2019: "O creştere a punctului de pensie cu 15% din septembrie pe 2019, iar impactul pe anul viitor este 8,4 miliarde (de lei - n.r.)".

Ministrul a precizat în contextul discutării bugetului că este continuată analiza în ceea ce priveşte eficientizarea aparatului bugetar şi a făcut referire la o propunere publicată pe site-ul Ministerului de Finanţe referitoare la posturile vacante.

"Noi, chiar dacă bugetăm pe anul viitor instituţii la întreaga lor capacitate, nu ne opreşte nimeni să spunem ca, până la final de an, să fie luate aceste măsuri, dar impactul pe buget, acea diminuare, se va produce din februarie, din martie, pentru că sunt nişte praguri legale pe care trebuie să le parcurgem când astfel de măsuri, eventual, se iau. O astfel de abordare, de eficientizare a structurilor publice trebuie făcută, indiferent de cine spune sau ce spune, într-un fel sau altul. Este o chestiune logică şi de bun simţ", a spus Teodorovici.

Deficit sub 3%, în acest an

Ministrul a mai spus că România va închide acest an cu deficit sub 3% din PIB, aşa cum s-a angajat, după ce a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă România riscă în acest an declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv.

"Nu, nu. Vom închide acest an sub 3 (la sută - n.r.) cum ne-am angajat. Oricum, la nivel de european sunt şi vor fi astfel de măsuri pentru că ei au spus, cei de la Comisie, trebuie să luaţi măsuri care să ducă la scăderea acestui deficit. Şi, e posibil, procedural, să se spună: uitaţi, ţările sau ţara x sau y sau împreună, nu au luat astfel de măsuri, trebuie să ia astfel de măsuri. Bun, o să le vadă în bugetul pe 2019", a afirmat Teodorovici.

Potrivit ministrului, pentru primele 10 luni ale anului deficitul este 2,22%. "La 10 luni de zile, 2,22%, cam 21 de miliarde ca sumă, deci ne încadrăm până final de an în 3%", a susţinut Teodorovici.