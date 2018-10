El a explicat că aceasta este o situaţie care vine în ajutorul oamenilor, întrucât, timp de cinci ani, cât timp se află în insolvenţă, ei nu pot fi executaţi de creditori. În schimb, trebuie să respecte un plan de eşalonare a datoriilor, împreună cu un administrator, în funcţie de mai mulţi parametri privind un nivel decent de trai.

Măsura a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2018, iar, până acum, doar 10 români şi-au cerut insolvenţa.

“Ce înseamnă insolvenţa persoanelor fizice ca definiţie din lege? Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează printr-o insuficienţă a fondurilor băneşti. Deci, practic, el nu mai are bani disponibili pentru plata datoriilor care devin scadente. Dacă în termen de 90 de zile de la data scadenţei creditorul nu şi-a putut plăti datoria faţă de unul sau mai mulţi creditori, atunci insolvenţa se prezumă. Deci, practic, intri într-o stare de insolvenţă chiar dacă tu nu ţi-o soliciţi, eşti în acea stare de insolvenţă. În primă fază pentru o procedură simplificată, care mie mi se pare cea mai simplă şi se adresează unei alte categorii de consumatori, şi aici mă refer la cei care nu au bunuri sau venituri urmărite, cei care au datorii mai mari de 10 salarii minime pe economie şi au îndeplinit vârsta standard de pensionare sau li s-a înjumătăţit capacitatea de muncă - deci vorbim despre persoane care nu pot să-şi îndeplinească capacitatea de muncă în totalitate - aceştia pot beneficia de o procedură simplificată a insolvenţei şi ea, practic, nu se mai poate face prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se face direct în instanţă. Se face o cerere către instanţă. Cererea se face şi către Autoritatea Naţională. Autoritatea Naţională sesizează instanţa şi apoi instanţa hotărăşte insolvenţa acelei persoane fizice”, a explicat Pîrvu.

Marius Pîrvu a mai spus că ANPC publică pe site, lunar, un tabel cu toate comisioanele bancare, însă, pe viitor, vrea să extindă proiectul, astfel încât reprezentanţii băncilor să posteze singuri aceste informaţii. Totodată, el a recomandat celor care au contracte de credite potrivit cărora banca poate majora unilateral dobânda să facă plângeri la ANPC. Aceasta după ce, joi, Curtea de Apel a decis că o astfel de clauză este abuzivă

Astfel, o persoană care constată că, după 90 de zile, nu-şi mai poate plăti datoriile poate găsi pe site-ul ANPC toate informaţiile despre pașii pe care trebuie să-I facă.

“În primul rând, pe acest site este şi cererea care poate fi printată şi se poate completa.Apoi se merge la Comisariatul judeţean sau regional al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Există un aparat tehnic care este instruit şi are capabilitatea pentru a analiza cererile depuse de consumatori. În urma analizei, cei de acolo întocmesc un dosar. Acest dosar se transmite Comisiei de insolvenţă teritorială, din care fac parte o persoană din cadrul Autorităţii Naţionale, o persoană din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, o persoană de la ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - n.r.) şi o alta de la Registrul Comerţului. Aceste persoane fac parte din Comisia teritorială pentru insolvenţă, care primeşte aceste dosare şi le analizează. Deci, în funcţie de ceea ce au primit în dosarul respectiv de la zona tehnică, ei analizează aceste aspecte şi pot să admită cererea sau să o respingă. În cazul în care admit cererea, informează atât creditorii, cât şi debitorii despre această cerere. Bineînţeles că, după informare, se pot depune contestaţii, atât de către debitori, cât şi de către creditori. Aceste contestaţii numai la instanţă se rezolvă. Iar după ce instanţa hotărăşte - poate să respingă cererea, contestaţia, sau poate să o admită - în momentul în care admite cererea instanţa numeşte şi un administrator al procedurii, care, de fapt, va conduce întreaga procedură de insolvenţă", a mai spus șeful ANPC.

Ulterior, se va face un tabel preliminar al creanţelor cu toate datoriile pe care le are debitorul la momentul respective. Acest tabel se transmite creditorilor şi urmează o conciliere între creditori şi debitor pe acest tabel preliminar de creanţe.

“Bazându-se pe acest tabel de creanţe, bazându-se pe veniturile pe care le are debitorul, se face un plan de rambursare. Acest plan de rambursare este pe o perioadă de cinci ani, cu extindere de un an numai în cazul în care creditorii sunt de acord cu extinderea acestui plan. După întocmirea planului de către cel care are datoriile, de către debitor, împreună cu administratorul, este transmis creditorilor, care se vor întâlni într-o formă de Adunare Generală şi vor decide dacă vor aproba acest plan de rambursare a datoriilor. Atunci, din nou, se merge în instanţă, iar instanţa hotărăşte dacă se merge pe acel plan de rambursare sau nu. Cert este că la sfârşitul acestei perioade de cinci ani, dacă debitorul a fost de bună credinţă şi şi-a îndeplinit datoriile pe care şi le-a asumat prin planul de rambursare, la sfârşitul perioadei există nişte creanţe care se şterg din contul debitorului, deci beneficiază de o clemenţă şi de o ştergere a datoriilor", a explicat Pîrvu.

Potrivit șefului ANPC, sunt şi persoane care nu beneficiază de această lege, respectiv cei care au fost condamnaţi definitiv pentru evaziune fiscală sau pentru fals contra patrimoniului, cei care au fost concediaţi în ultimii doi ani din motive imputabile persoanei respective, dacă nu au depus niciun fel de diligenţe pentru a avea un loc de muncă sau au refuzat locuri de muncă care i-au fost oferite.