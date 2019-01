Consilierul primului-ministru Darius Vâlcov a declarat că proiectul de lege a bugetului pentru 2019 este gata, urmând a fi prezentat de către Guvern marţi, 29 ianuarie, iar în 5 sau 6 februarie va putea începe dezbaterea acestuia în Parlament.

"Este gata, va fi anunţat marţi (...) Pe 5 sau 6 februarie va putea începe şi dezbaterea pe marginea acestuia, atunci când Parlamentul se întoarce", a afirmat Vâlcov, la Antena 3, potrivit Agerpres

Totodată, el a menţionat că în cursul zilei de luni va avea loc probabil o ultimă discuţie a proiectului de buget în cadrul coaliţiei de guvernare şi cu UDMR.

De asemenea, Vâlcov a precizat că premierul Viorica Dăncilă a participat la majoritatea întâlnirilor de la Guvern privind proiectul de buget, iar din fotografia prezentată de liderul PSD, Liviu Dragnea, pe Facebook ea a lipsit pentru că acea întâlnire a fost pentru a fi prezentate liderilor coaliţiei datele proiectului de buget. "Doamna prim-ministru a participat la majoritatea întâlnirilor, ştia despre ce este vorba, a fost o prezentare pentru liderii coaliţiei", a precizat Darius Vâlcov.

Potrivit acestuia, proiectul de buget pentru 2019 va cuprinde "surprize foarte plăcute", el referindu-se, în context, la o creştere de aproape jumătate a bugetului Educaţiei faţă de anul 2018, precum şi de creşteri consistente ale bugetelor Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Pe de altă parte, consilierul premierului a ţinut să sublinieze că Ordonanţa de Urgenţă 114/2018 de instituire a "taxei pe lăcomie" nu va fi abrogată şi nici nu va fi modificată la momentul adoptării de către Parlament.