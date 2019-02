Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a fost ales vicepreşedinte al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), mandatul acestuia va începe în luna mai şi se va încheia în 2020, a anunţat ministerul de resort.

"Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, cel mai înalt reprezentant al României la BERD, a obţinut unul din cele două mandate de vicepreşedinţi, alături de ministrul Finanţelor din Lituania. Noul preşedinte ales al Consiliului Guvernatorilor va fi ministrul Finanţelor din Spania", se arată în comunicatul MFP.

Potrivit sursei citate, desemnarea unei structuri de conducere formată exclusiv din reprezentanţi ai unor state membre consolidează interesele Uniunii în cadrul BERD, chiar şi în contextul ieşirii Marii Britanii din forul comunitar.

România, prin ministrul Eugen Teodorovici, asigură în prezent atât preşedinţia Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii, cât şi pe cea a Consiliului pentru Afaceri Europene şi Financiare (ECOFIN), în contextul Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

"Este o premieră de la aderarea României la Uniunea Europeană, când un oficial român deţine în acelaşi timp cele mai înalte funcţii în cadrul celor trei instituţii europene de prestigiu", precizează MFP în comunicat.

Structura de conducere a Consiliului Guvernatorilor BERD, formată dintr-un preşedinte şi doi vicepreşedinţi a fost desemnată la sfârşitul săptămânii trecute. Mandatul celui mai înalt for de conducere al instituţiei financiare internaţionale va începe în luna mai 2019 şi se va încheia în 2020.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este un important investitor instituţional în Romania. BERD deţine un număr de 423 de proiecte, cu investiţii nete de peste 8 miliarde de euro, atât în sectorul privat cât şi cel public, în domenii precum energia, transportul şi infrastructura municipală, precum şi în instituţii financiare.

România este membru BERD din anul 1991. Guvernatorul României la BERD este ministrul Finanţelor publice, iar guvernator supleant este guvernatorul BNR. Începând din anul 2011, ţara noastră face parte dintr-o constituentă condusă de Turcia, din care mai fac parte Azerbaidjan şi Kîrgîzstan.

Pe de altă parte, Teodorivici a declarat în mai multe rânduri că nu îşi doreşte să devină comisar european, deşi este "o poziţie foarte onorantă", dar nicio o altă funcţie în afara ţării, în contextul recentelor alegeri din Parlamentul European.

"Am spus foarte clar, este o poziţie foarte onorantă în care România trebuie să trimită oameni care într-adevăr înţeleg să facă pentru România tot ceea ce ţine de această ţară, sub umbrela comisarului european care trebuie să fie echidistant. Asta este fineţea. Nu, categoric nu mă interesează. Nici nu m-a interesat în cele două mandate precedente şi nici astăzi. Am văzut fel de fel de speculaţii. Categoric nu. Niciun fel de poziţie în afara ţării nu mă interesează", a declarat, duminică, Eugen Teodorovici, întrebat dacă îşi doreşte să devină comisar european sau vrea o poziţie de europarlamentar.

El a reiterat că vrea să lase şi "să pună la dispoziţia acestei ţări", tot ceea ce a învăţat în aceşti ani, menţionând în acest sens un episod din octombrie 2012, când Victor Ponta, premierul de la acea vreme, i-a propus o funcţie de consilier la Curtea de Conturi, pe care a refuzat-o.