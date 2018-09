Pe de altă parte, ministrul s-a declarat dezamagit de faptul că a primit de la Ministerul de Justiţie foarte multe observaţii legate de acest act normativ.

"Fondul Suveran, ne-am angajat ca până la finalul acestui an să fie stabilit cadrul legislativ. A fost acel vot în Parlament, după aceea Curtea Constituţională a indicat un alt mod de a legifera. Asta am pregătit: o ordonanţă de urgenţă pentru a avea un cadru general referitor la astfel de instrumente financiare, iar după aceea să fie o Hotărâre de Guvern pentru acest exemplu, cum este Fondul Suveran. Un cadru general larg şi apoi să avem acte secundare, pentru a stabili modul în care un astfel de instrument ia naştere, în speţă Fondul Suveran. Din păcate, aici am primit, trebuie să recunosc, din partea Ministerului de Justiţie, foarte multe, foarte multe, mai multe observaţii decât a fost actul în sine. Adică nu înţeleg, în momentul în care ne-am asumat ca şi echipă guvernamentală anumite obiective, şi mai ales cum sunt acestea foarte importante, cum ar fi Fondul Suveran de Investiţii, atunci cred că rolul nostru, ca miniştri, este să fim preocupaţi ca echipele noastre să lucreze în aceeaşi direcţie, cu aceeaşi viteză şi fără a încerca să fim mai altfel decât suntem sau mai altfel decât ceilalţi. Cu alte cuvinte, sunt dezamăgit că primesc şi am primit de la Ministerul Justiţiei foarte multe aspecte, care mai de care", a spus ministrul Finanţelor, citat de Agerpres