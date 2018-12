El consideră această chestiune "foarte serioasă şi foarte îngrijorătoare".

"Cu toţii am aflat, probabil majoritatea cu surprindere, că Guvernul pregăteşte o ordonanţă de urgenţă pentru a introduce noi taxe şi impozite. Acest lucru mă duce cu gândul la o afirmaţie pe care a făcut-o doamna prim-ministru în discursul după aprobarea Guvernului din Parlament, deci discursul inaugural. Spune doamna prim-ministru acolo: 'Ţineţi minte, nu vom introduce noi impozite şi taxe'. Ei, iată că a trecut nici un an şi introducem noi impozite şi taxe. Această ordonanţă de urgenţă nu a fost discutată cu partenerii din mediul economic, nici măcar din mediul instituţional al statului. Acest proiect nu are o analiză de fundamentare, vine cu idei nemaiauzite până acum, aruncă în haos economia. Se prevede acolo supraimpozitarea companiilor din domeniul energetic. Singurul rezultat pe care putem să-l ghicim acum este că vom plăti cu toţii mai mult pentru curent şi pentru gaz. (...) În acelaşi timp, am primit asigurări de la responsabili din domeniul telecomunicaţiilor că această chestiune îi va afecta şi pe ei şi, cu siguranţă, vom plăti mai mult pentru telefonie, pentru internet, şi aşa mai departe. Este doar începutul", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni, la finalul şedinţei CSAT, potrivit Agerpres