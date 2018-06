Banca Naţională a României (BNR) nu a vrut să valorifice aurul din rezerva naţională prin operaţiuni riscante, să-l ”joace la păcănele”, aşa cum a sugerat ”un personaj”, pentru că aceasta ar fi implicat o formă de înstrăinare a acestuia, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a precizat, totdată, că menţinerea unor dobânzi mai ridicate pe piaţa monetară ar fi dus la intrarea de capitaluri speculative, cee ace ar fi dus la ”o altă belea”, reprezentată de deteriorarea şi mai accentuată a contului curent, scrie News.ro

La 31 mai 2018, rezerva de aur administrată de BNR s-a menţinut la 103,7 tone, iar valoarea totală a rezervelor internaţionale (valute plus aur), la 31 mai 2018, era de 36,842 miliarde euro.

Potrivit unor discuţii purtate în ultimele luni în media, BNR ar trebui să valorifice mai eficient rezerva de aur. Isărescu a consideră că asemenea operaţiuni ar fi fost prea riscante şi ar fi reprezentat o formă de înstrăinare a rezervei naţionale de aur.

”Plasarea aurului în operaţiuni de arbitraj sau de tip speculativ ar implica un risc de contrapartidă, iar acesta a crescut odată cu criza globală. O eventuală valorificare, prin operaţiuni, cum s-a sugerat în unele discuţii în presă şi în televiziuni, ar implica o formă de înstrăinare, chiar dacă ar rămâne depozitat la Banca Angliei. Noi, conducerea Băncii Naţionale, nu am considerat că, într-o asemenea perioadă, este bine să avem asemenea operaţiuni (...). Nu ne-a trecut prin cap să jucăm aurul la păcănele, cum sugera un personaj”, a afirmat Isărescu.

Guvernatorul a subliniat că, în perioadele de turbulenţe economică sau geopolitică, creditorii externi tind să considere că doar aurul din străinătate poate constitui o garanţie reală pentru un eventual împrumut, având certitudinea respectării standardelor internaţionale de calitate şi puritate.

Totodată, guvernatorul a precizat că aurul păstrat de BNR la Banca Angliei este în permanenţă aflat la dispoziţia băncii centrale.

În legătură cu nivelul dobânzii de politică monetară, Isărescu consoderă că acesta a fost unul optim, iar un nivel mai ridicat ar fi încurajat intrarea de capitalui speculative.

”S-a scris în presă că am lăsat dobânzile foarte jos, sub rata inflaţiei, ca să atragem populaţia să ia credite pentru ca apoi..., deci un fel de păcăleală. N-am făcut-o noi, a făcut-o toată lumea. Noi chiar nu am avut dobânzi negative, nici la depozite, nici pe piaţa monetară. Dar, inflaţie negativă am avut. S-a ridicat întrebarea aceasta: de ce nu aţi ţinut dobânzile sus? Chiar dacă am fi vrut, nu puteam. Dacă ţineam dobânzile mai sus pe piaţa monetară, se aprecia leul, intrau capitaluri speculative, intram în altă belea. Se deteriora mai mult contul curent”, a spus Isărescu.

Isărescu a mai spus că România a avut o creştere economică situată la nivel de vârf pentru perioada post-criză, aproape 7%, bazată pe doi ani consecutivi de stimuli fiscali şi majorare a veniturilor.

"Am avut o creştere economică situată la nivel de vârf pentru perioada post-criză, aproape 7%, în contextul a doi ani consecutivi de stimuli fiscali şi majorare a veniturilor. Deci doi ani de stimuli fiscali. Şi 2016 a fost tot o perioadă de stimulente fiscale. De fapt în 2016 s-a lărgit deficitul bugetar la 3%. Dezechilibru extern în accentuare. Nu s-au depăşit încă limitele de prudenţă, sperăm că nu vor fi depăşite, dar această expansiune a dezechilibrului extern arată o majorare a absorbţiei interne, consum plus investiţii, dincolo de potenţialul economiei. Din punct de vedere al politicii monetare, caracterizarea noastră este că am continuat procesul operaţional cu un scop clar pe care l-am spus de fiecare dată, integrarea, intrarea în Zona Euro într-o anumită perspectivă. Pentru aceasta am redus şi rezervele minime obligatorii şi am îngustat şi coridorul de dobânzi în jurul ratei de referinţă de politică monetară", a mai spus Isărescu, preluat de Agerpres

Guvernatorul a menţionat că raportul de anul acesta nu diferă mult ca structură faţă de cel de anul trecut şi de cele din anii anteriori. În cadrul capitolului referitor la rezervele internaţionale se face o analiză în detaliu a rezervei de aur cu evoluţia s-a până în prezent.