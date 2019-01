"Recent introdusă, taxa pe activele bancare poate avea efecte adverse, de domino, pentru întreaga economie, în special pe fondul creşterii dezechilibrelor macro-economice, care trebuie adresate prin politici prudente şi prietenoase cu piaţa. De fapt, cu o astfel de măsură, România, în mod inexplicabil, îşi face rău sieşi, dar şi propriilor cetăţeni, cei care vor fi nevoiţi, în final, să 'achite nota de plată", arată reprezentantul Fondului Proprietatea într-un document intitulat "Perspective asupra României în 2019".

De asemenea, Johan Meyer precizează că previziunile sale privind sectorul energiei s-au schimbat, ca urmare a adoptării OUG 114/2018. "Deşi iniţial eram optimişti privind potenţialul său de a crea locuri de muncă şi a contribui la veniturile statului pe termen lung, plafonarea preţurilor la gaze şi energie şi noul regim de taxare pot periclita grav independenţa energetică a ţării", consideră sursa citată.

"România a fost, în 2018, una dintre economiile cele mai performante din Uniunea Europeană, cu o creştere estimată a PIB real de 4% an/an. Cu toate acestea, după un avans record şi o accelerare semnificativă în ultimii ani, economia României se îndreaptă acum spre un viitor incert. Schimbările fiscale neaşteptate din sectoare esenţiale ale economiei, adoptate în decembrie 2018, riscă să afecteze serios potenţialul de creştere al ţării. În opinia noastră, anul 2019 va fi marcat de încetinirea creşterii consumului privat, inflaţie moderată, şomaj scăzut, dar şi de o presiune crescută asupra ratelor dobânzii. Anul acesta se profilează şi apariţia unui set de dezechilibre - adâncirea deficitelor de cont curent şi bugetar, dar şi creşterea inflaţiei, care ar trebui gestionate într-o manieră transparentă şi consecventă. În timp ce indicatorii macro-economici cel mai probabil vor fi robuşti, mare parte din evoluţia lor va depinde de capacitatea Statului de a atrage, facilita şi gestiona investiţii, pe măsură ce nevoia de fluxuri de investiţii - inclusiv prin absorbţia de fonduri UE - va deveni mai pronunţată", estimează Meyer.

Consumul va încetini, dobânzile vor crește





Johan Meyer crede că România va înregistra un trend descendent al creşterii economice în 2019, comparativ cu 2018 însă precizează că lipsa unor studii de impact pentru noile măsuri fiscale împiedică previziuni mai precise.

"Creşterea economică a României se afla pe un trend descendent pentru anul 2019, comparativ cu 2018, chiar şi înainte de adoptarea Ordonanţei de Urgenţă (OUG) 114/2018 la sfârşitul lunii decembrie, care ne-a forţat să ne reevaluăm aşteptările. Pe de o parte, suntem de părere că decelerarea economică ar putea deveni mai pronunţată, dar, pe de altă parte, lipsa studiilor de impact pentru măsurile introduse împiedică previziuni mai precise. Totuşi, credem că măsurile introduse pot avea efecte grave şi ample, inclusiv asupra pieţei de capital", crede Johan Meyer.

De asemenea, reprezentantul Fondului Proprietatea crede că în acest an consumul va încetini, iar ratele de dobândă vor creşte, pentru păstrarea sub control a inflaţiei, pe care o estimează la 3-4%. "Este probabil ca rata şomajului să rămână joasă, sub nivelul de 5%, însă tot mai multe companii se plâng de un deficit de personal calificat. Încurajăm autorităţile să ia măsuri pentru a face piaţa muncii mai uşor accesibilă pentru muncitorii străini în sectoarele în care este o nevoie critică de forţă de muncă. Alte sectoare care merită urmărite sunt cel imobiliar, agricultura şi IT-ul", afirmă Johan Meyer.

Acesta a subliniat, în context, că este nevoie de o strategie guvernamentală de investiţii, cuplată cu un cadru legal şi de reglementare previzibil, care funcţionează în beneficiul - şi nu împotriva - sectorului privat.

"La fel de important pentru performanţa economică generală a ţării va fi menţinerea deficitului bugetar sub nivelul de 3%. În concluzie, credem că România rămâne o destinaţie de investiţii atractivă în 2019, cu un peisaj economic încă fertil, deşi în mod semnificativ mai volatil comparativ cu anul trecut. Există mult potenţial de fructificat, dar este esenţial ca Guvernul şi alte instituţii care legiferează şi reglementează să cultive un mediu previzibil, stabil, care încurajează şi facilitează investiţiile, precum şi să depună eforturi de a implementa politici economice sănătoase, dezvoltate pentru un orizont de timp îndelungat", a mai spus reprezentantul Fondului Proprietatea.