Orice creştere a inflaţiei, ROBOR sau a cursului de schimb reprezintă o îngrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isărescu, săptămâna viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, la Palatul Parlamentului.

“Orice creştere, că vorbim de inflaţie, de ROBOR, cursul de schimb reprezintă o îngrijorare. Discuţia va avea loc săptămâna viitoare cu domnul guvernator (Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, n.r.) pentru a vedea exact modul în care acţionăm împreună”, a spus Teodorovici, citat de Agerpres El a precizat că inflaţia este influenţată atât de factori interni cât şi externi. “Sunt şi factori interni şi externi, dar discuţia trebuie să aibă loc înainte de a ne pronunţa şi noi şi cei de la Banca Naţională. Inclusiv creşterea salarială poate să fie un element, dar avem şi factori externi, că vorbim de creşterea preţului barilului, creşterea preţului produselor din afara României, automat poartă un anumit rol în ceea ce se întâmplă la nivel national”, a explicat ministrul Finanţelor.

Eugen Teodorovici a fost întrebat, miercuri, și ce părere are despre proiectul privind plafonarea dobânzilor la creditele ipotecare şi de consum, el precizând că este adeptul pieţei libere, în care statul să nu intervină.

”Daţi-mi voie să nu mă pronunţ pe acest subiect. Eu nu am fost prezent la discuţii, am fost la Bruxelles. E o discuţie, haideţi să vedem care va fi votul final pe această speţă. Eu sunt adeptul pieţei libere, piaţa să fie cea care are mecanismele necesare pentru a se regla. Cererea şi oferta sunt regulile de joc în piaţă şi statul nu trebuie să intervină pe cât posibil, bine ar fi deloc, să nu intervină în piaţă decât atunci când sunt să spunem derapaje într-un fel sau altul”, a afirmat Eugen Teodorovici.

Comisiile de buget, economică şi juridică au acordat marţi raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifică OG 13/2011, astfel încât dobânda pentru creditele ipotecare nu va depăşi de 2,5 ori dobânda de referinţă a BNR , a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii propunerii.

"Plafonarea dobânzilor efective anuale, am stabilit şi s-a votat ca dobânda pentru creditele ipotecare să nu depăşească de 2,5 ori dobânda de referinţă a Băncii Naţionale. Astăzi dobânda BNR fiind de 2,25, asta înseamnă ca dobânda maximă care poate fi percepută pentru creditele ipotecare ajunge undeva la 5,4%", a afirmat Daniel Zamfir.

El a precizat că, "în ceea ce priveşte dobânda maximă care poate fi percepută la creditele de consum, nu poate depăşi mai mult de 18%".





"Am luat aici ca referinţă dobânda maximă pe care statul român o percepe (...). Ca să eliminăm orice fel de discuţie care a existat şi care va mai exista în spaţiul public ca ar exista o limitare a dreptului agenţilor economici într-o piaţă liberă, este o practică europeană. Sunt foarte multe ţări din Europa care practică o limitare a dobânzilor. Am decis ca şi noi, în România, să intram în rândul ţărilor europene în ceea ce priveşte creditarea (...). Am stabilit foarte clar ca DAE să nu depăşească respectivele plafoane. Am decis să introducem acest amendament şi să plafonăm DAE pentru că, de cele mai multe ori, chiar dacă am fi plafonat dobânda remuneratorie sau pe cea penalizatoare, ar fi existat diverse mecanisme de introducere a speţelor bancare, comisioane şi aşa mai departe, care să fi ridicat DAE. Pe noi ne interesează ca cetăţenii români să ştie foarte clar cât vor plăti dobânda. Ori, limitând DAE, ştim foarte clar, de la bun început, cât va fi dobânda pe contract", a afirmat Zamfir.

Senatorul PNL a menţionat că limitarea de 18% vizează atât produsele bancare, cât şi ale IFN.

"De obicei, IFN-urile dau credite de consum. Acolo am impus o dobândă maximă de 18%, iar la creditele ipotecare dobânda maximă este de 2,5 ori dobânda de referinţă a BNR", a punctat Zamfir, subliniind că măsura se va aplica noilor contracte.

Raportul Comisiilor reunite de buget, economică şi juridică va intra pentru dezbatere în plenul Senatului, ca primă cameră sesizată.