Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că OUG 114/2018 nu va fi abrogată, dar va fi modificată de Guvern.

"Există dialog şi cu siguranţă vom face şi modificări. Domnul ministru Teodorovici a avut dialog cu băncile, am avut şi eu dialog cu reprezentanţi din energie, au fost mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai oamenilor de afaceri, în momentul în care vom vedea toate aceste lucruri vom vedea ce vom prelua, ce vom modifica, dar ceea ce vreau să vă spun este că nu vom abroga OUG 114. Are şi aspecte bune, iar toţi cei care susţin abrogarea OUG 114 cred că nu se gândesc şi la aceste aspecte pozitive pentru cetăţeni şi mă refer în primul rând la salarii, la pensii, la Fondul de Investiţii, la investiţii. Nu am discutat punctual, vom avea discuţii şi în săptămâna aceasta şi vom veni cu toate măsurile", a spus premierul la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres

Ea a adăugat că OUG 114/2018 va fi modificată tot prin ordonanţă de urgenţă, iar săptămâna acesta vor fi purtate majoritatea discuţiilor pe această temă, inclusiv cu privire la Pilonul II de pensii.

Dăncilă a menţionat că nu a primit semnale că anumiţi investitori ar vrea să plece din România şi a spus că sunt investitori care vor să vină în ţara noastră.

"Am spus chiar în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută că de acum încolo nu voi mai adopta nicio ordonanţă de urgenţă până când nu va fi în transparenţă şi nu va fi un dialog pe ordonanţa respectivă", a afirmat premierul.

Dăncilă a mai spus că şi-ar dori ca ordonanţa de modificare a OUG pe legile Justiţiei să intre în şedinţa de Guvern de marţi, dar acest lucru depinde de avizul care va fi dat de CSM.

În opinia premierului, OUG 114/2018 conţine un set de măsuri de stimulare a dezvoltării economice, prin creşterea nivelului de investiţii, prin susţinerea proiectelor cu beneficii directe pentru cetăţeni.

"Din prima zi a mandatului am spus că voi veni în faţa dvs. de fiecare dată când va fi nevoie pentru a prezenta activitatea desfăşurată de Guvern, Parlamentul reprezentând esenţa democraţiei. Motivul îl reprezintă OUG 114. Deşi solicitarea Opoziţiei cu privire la acest act normativ are în vedere doar opiniile nefondate exprimate în spaţiul public cu privire la anumite prevederi ale acestei ordonanţe, şi nu la textul în ansamblul său, consider că prezentarea măsurilor luate prin acest act normativ este binevenită. Pentru că au apărut multe manipulări şi românii au dreptul să ştie adevărul. Actul normativ conţine un set de măsuri ce au în vedere stimularea dezvoltării economiei, prin creşterea nivelului de investiţii şi prin susţinerea proiectelor cu beneficii directe pentru cetăţeni. România nu a inventat aceste taxe, ele au fost impuse în mai multe ţări din Uniunea Europeană", a afirmat prim-ministrul.

Viorica Dăncilă a arătat că România îşi îndeplineşte cu succes misiunea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, de la preluarea mandatului fiind închise mai multe dosare decât în timpul preşedinţiei Austriei.

"Dumneavoastră vi se pare normal ca românii să plătească dobânzi duble faţă de restul cetăţenilor din UE? (...) Deranjează pe cineva că noi gândim româneşte? Prin Ordonanţa 114 am urmărit ca aceste miliarde de euro să ajungă în bugetul statului pentru construcţia de şcoli, spitale şi autostrăzi.(...) Am luat aceste măsuri în urma unei analize riguroase şi comparând situaţia din România cu cea a celorlalte state europene şi cu media europeană. Avem această responsabilitate politică şi guvernamentală de a ne îngriji ca cetăţenii să fie principalii beneficiari ai creşterii economice", a spus Dăncilă.

Ea a adăugat că cel mai important capitol din OUG se referă la instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice, iar prin acest act Guvernul, pentru prima dată în 30 de ani, stabileşte ca domeniu strategic sectorul construcţiilor.

"Prin OUG 114 s-a înfiinţat Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, primul mecanism de acest fel creat după Revoluţie prin care se finanţează investiţiile autorităţilor locale şi ale universităţilor doar pe baza autorizaţiei de construcţie. Prin acest fond se finanţează dezvoltarea uniformă a comunităţilor locale pentru a oferi tuturor românilor un trai mai bun. În următoarele zile se vor emite normele metodologice de aplicare care vor cuprinde şi stabilirea documentaţiei necesare pentru acordarea finanţării din fond, astfel încât în cel mai scurt timp unităţile administrativ teritoriale şi universităţile să poată depune proiecte. (...) A doua componentă a OUG sunt măsurile care au ca scop îmbunătăţirea activităţii în câteva domenii strategice, respectiv comunicaţii şi energie, precum şi asigurarea funcţionării pieţei în condiţii de eficienţă şi disciplină. În ce priveşte sectorul energetic, vor fi protejaţi consumatorii casnici de energie electrică prin instituirea unui mecanism nou şi anume serviciul universal pentru consumatorii casnici gândit după modelul coşului minim de consum, care a mai fost aplicat anterior", a menţionat premierul.

Dăncilă a afirmat că Guvernul este deschis la dialog, iar în zilele imediat următoare vor fi discuţii cu reprezentanţii din domeniul energiei şi cu cei din domeniul comunicaţiilor pentru identificarea cele mai bune soluţii. Ea a menţionat că s-a devansat aplicarea majorării salariale din educaţie, iar salariile personalului din învăţământ vor ajunge, începând cu 1 septembrie 2020, la valoarea stabilită iniţial pentru anul 2022.

"Vine de la sine o întrebare legitimă - cei care clamează abrogarea acestei OUG, ce interese reprezintă? Ale românilor sigur nu. Pentru că abrogarea ar însemna anularea tuturor acestor creşteri de venituri, investiţii şi facilităţi. Totul este perfectibil, sunt deschisă dialogului", a încheiat premierul.