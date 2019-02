Declaraţiile consilierului premierului, Darius Vâlcov, privind schimbarea formulei utilizate la calculul ROBOR sau eliminarea acestui indice arată grave confuzii în ceea ce priveşte piaţa monetară şi rolul ei în alimentarea cu lichidităţi a economiei, băncilor şi trezoreriei, a declarat purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu.

"Banca Naţională a României discută cu Ministerul Finanţelor Publice şi nu înţeleg în ce calitate intervine în discuţie domnul Vâlcov. Mai mult, pare a arăta grave confuzii în ceea ce priveşte piaţa monetară şi rolul ei în alimentarea cu lichidităţi a economiei, băncilor şi trezoreriei. Pare a face acelaşi confuzii ca şi domnul Zamfir (senatorul ALDE, Daniel Zamfir n.r.). De exemplu, în aceste zile media tranzacţiilor interbancare e sub nivelul ROBOR la 3 luni, pentru că Ministerul de Finanţe trage banii din piaţă deoarece se plătesc taxe şi impozite. Acum ce facem, acuzăm Finanţele că ROBOR-ul creşte? Piaţa monetară funcţionează eficient şi asemenea declaraţii nu fac decât să o pună nedrept sub semnul întrebării. De vreme ce ROBOR-ul la 3 luni a intrat în structura ratelor prin OUG, chiar nu înţeleg ce trebuie să facă BNR", a precizat purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, citat de Agerpres

Consilierul premierului, Darius Vâlcov, a declarat luni pentru Bloomberg că există o "modalitate simplă" prin care BNR poate face inofensivă "taxa pe lăcomie", susţinând că tot ceea ce trebuie să facă BNR este să schimbe formula utilizată la calculul ROBOR sau să elimine pur şi simplu ROBOR . Aceasta ar pune capăt situaţiei în care băncile se împrumută între ele la costuri nejustificat de scăzute, susţine Darius Vâlcov.

"Sper că vom putea avea o schimbare radicală a modului în care este calculat ROBOR sau chiar să vedem că este eliminată. O decizie va fi luată împreună cu banca centrală, care poate modifica regulile interne cu privire la dobânzile interbancare fără a avea nevoie de aprobarea parlamentului", a spus Darius Vâlcov.

În prezent, BNR şi Ministerul de Finanţe discută modalităţile prin care pot reduce presiunile puse de "taxa pe lăcomie" asupra băncilor, reprezentanţi BNR sugerând cabinetului să renunţe la legătura dintre taxă şi ROBOR.

Darius Vâlcov a sugerat că BNR poate colabora cu băncile şi Guvernul pentru a duce ROBOR sub pragul de 2%, un nivel la care "taxa pe lăcomie" este zero. Vâlcov a adăugat că obiectivul Guvernului este să reducă costul împrumuturilor pentru români, precizând că în bugetul pe acest an cabinetul nu a preconizat venituri de pe urma taxei, iar veniturile din luna ianuarie au depăşit aşteptările analiştilor.

"Nu ne interesează nivelul taxei sau venituri suplimentare. Vrem ca costurile cu împrumuturile pentru cetăţeni să fie apropiate de cele ale celorlalţi europeni, să fie reduse la jumătate faţă de nivelele actuale", a spus Vâlcov.

În România, Guvernul a stabilit, prin ordonanţa 114/2018, impozitarea activelor financiare ale băncilor în cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%, contribuţie numită iniţial de autorităţi "taxă pe lăcomie".