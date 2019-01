Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, joi, că a solicitat premierului Viorica Dăncilă demiterea preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ionuţ Mişa.

„Am solicitat doamnei prim-ministru revocarea din funcţia de preşedinte al ANAF a domnului Ionuţ Mişa. Anul 2019 este un an cu foarte multe provocări, în special în zona economică, iar ANAF, ca principala, poate, instituţie publică din România, trebuie să-şi schimbe radical comportamentul”, a declarat Teodorovici.

Ministrul a mai spus că ANAF trebuie să-şi schimbe în primul rând mentalitatea.

„Trebuie să demonstreze că are un tratament corect, echitabil şi onest faţă de contribuabili, fie persoană fizică, fie persoană juridică”, a spus ministrul Finanţelor. Acesta a menţionat câteva elemente esenţiale pe care ANAF trebuie să le îndeplinească în cursul anului 2019, Teodorovici enumerând o reformă, informatizarea sistemului, pe care a catalogat-o drept „o lacună de foarte mulţi ani de zile”, precum şi simplificarea modului de a acţiona în relaţia cu contribuabilul, o mai bună colectare în zona de TVA şi nu numai. „Sunt sume foarte importante care pot fi aduse la bugetul de stat printr-un mod mult mai eficient de lucru al ANAF-ului”, a spus Teodorovici. Acesta a adăugat că „este foarte importat ca ANAF să demonstreze că e un partener onest şi echitabil în relaţia cu mediul de afaceri, e foarte important ca modul în care se alocă resursele la nivelul ANAF-ului şi pentu ce anume se alocă să producă într-adevăr un randament cât mai ridicat”. Ministrul de Finanţe a precizat că a înaintat premierului o propunere de numire în funcţia de conducere de la ANAF. „2019 fiind un an extrem de intens în acţiuni ale statului în zona economică, în sensul bun, strategia mea privind schimbarea ANAf-ului ave anevoie de o altă conducere la această instituţie” a explicat Teodorovici.

În luna aprilie a anului trecut, Teodorovici l-a atenţionat pe Mişa că va trebui să respecte ţintele privind încasările, care au stat la baza bugetului pe 2018, ţinte stabilite chiar de Mişa în 2017, când acesta a îndeplinit funcţia de ministru al Finanţelor.

În luna iulie a anului trecut, Teodorovici a repetat avertismentul şi a spus că Mişa trebuie să lucreze ”foarte, dar foarte mult” pentru a se ridica la nivelul său de exigenţă şi nu acceptă nicio deviere de la planul de încasări stabilit chiar de Mişa în 2017.

Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat primele 11 luni cu un deficit de 26 miliarde lei (5,58 miliarde euro), 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape trei ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele publicate recent pe site-ul Ministerului Finanţelor. În primele 11 luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 10,2 miliarde lei, respectiv 1,21% din PIB. În aceeaşi perioadă din 2016, deficitul bugetar a fost de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat, la finele anului trecut, că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ar trebui să se restructureze, astfel încât să poată realiza controale eficiente la marile companii.

"Eu am aşteptat doi ani de zile ca ANAF şi conducerile ANAF din aceşti doi ani de zile să înţeleagă că noi ce am vorbit în campanie nu a fost glumă. Păi, la ora asta noi nu putem să ne aşteptăm că poate să meargă o echipă de la ANAF la o megasocietate, care are în spate Big Four, Big Five, şi să se bată cu specialiştii de acolo. Nici gând! Deci, ANAF, dacă nu se restructurează rapid, în aşa fel încât să se poată bate cu aceste companii mari, înseamnă că acolo trebuie să scuturăm pomul foarte puternic", a spus Dragnea.