"Am făcut o comparaţie în evoluţia preţului la carburant. În anul 2008, preţul barilului era 140 dolari, iar preţul la pompă era în medie de 3 lei. Constatăm că în 2018, când a scăzut preţul barilului, şi anume este de 70 de dolari barilul, preţul la pompă este 6 lei, s-a dublat. În timp ce preţul barilului s-a înjumătăţit, la noi costul a crescut foarte mult, adică s-a dublat. Am solicitat Consiliului Concurenţei o explicaţie, să demareze o investigaţie să vedem de ce s-a ajuns în această situaţie. La începutul lunii februarie, la începutul următoarei sesiuni parlamentare, am solicitat Consiliului Concurenţei să ne prezinte această situaţie în legătură cu costul carburanţilor şi de aceea am solicitat şi o investigaţie în legătură cu eventuale practici neconcurenţiale ale sistemului bancar", a afirmat marţi Zamfir, citat de Agerpres