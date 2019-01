Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil săptămâna viitoare, pentru a fi dezbătut şi pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminică seara ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

"O să-l expunem (proiectul de buget pe 2019 n.r.), poate chiar săptămâna viitoare o să îl prezentam public pentru a fi dezbătut, pentru fi discutat, pentru a lua avizele necesare. Avem avizul de la CSAT, dar mai avem dialogul social, Consiliul Economic şi Social (CES) şi Consiliul Fiscal, astfel încât, atunci când decide Parlamentul să intre în şedinţă, fie la sfârşitul lui ianuarie, fie la începutul lui februarie, când se decide în Parlament, noi să îl avem trecut deja de Guvern. Nu e niciun fel de blocaj", a susţinut ministrul Finanţelor, la Antena 3, potrivit Agerpres

Întrebat în cât timp speră să obţină semnătura preşedintelui, după ce proiectul de buget va fi aprobat de Parlament, Teodorovici a precizat că refuză să creadă că preşedintele va retrimite în Parlament legea bugetului de stat, în pofida a ceea ce se întâmplă azi în România.

"Refuz să cred, chiar dacă ne luăm după ce se întâmplă azi în România, putem lua în calcul orice scenariu, dar totuşi refuz să cred că într-o ţară europeană, că în cursul unei preşedinţii a Consiliului Uniunii Europene, unică situaţie în România, să retrimiţi în Parlament un buget pe care Parlamentul ţi-l adoptă. Nu ai de ce. Nu ai niciun fel de motiv decât dorinţa de a bloca ceva. Să luăm pas cu pas cum dânsul ne învaţă foarte des, să încercam cu toţii nu doar noi să respectăm legea şi Constituţia şi lucrurile vor fi exact cum am zis noi", a mai spus Teodorovici.

Deficit sub 2,97% pe 2018 și de 2,5%, în 2019





Eugen Teodorovici a mai precizat că deficitul bugetar pe anul 2018 va fi sub nivelul de 2,97% din PIB, urmând ca în 2019 să coboare spre 2,5% din PIB.

"Anul trecut se închide, pentru că datele oficiale vor fi undeva la finalul lunii martie, când şi Eurostat va veni şi va confirma exact, cu un deficit bugetar sub 3% din PIB. Noi am spus undeva sub 2,9% din PIB, în zona acea. Chiar dacă nu avem datele oficiale încă, vor fi date pe execuţia pe decembrie, la 25 ianuarie. Ca ministru de Finanţe, totuşi am anumite elemente şi pot să şi anticipez. Deci, nici vorbă să sărim de 3%. Noi am planificat pentru anul trecut 2,97%, dar va fi chiar sub acest nivel pe cash. La fel, pe ESA (deficitul bugetar n.r.) vom vedea cum se închide la final de prim trimestru pentru 2018, la fel sub 3%", a precizat ministrul Finanţelor.

Întrebat ce deficit bugetar "vrea" pentru anul 2019, Teodorovici a răspuns: "Nici vorbă de deficit de 5%. Undeva poate spre jumătate" .

"Pentru 2019, nici vorbă de deficitul de 5%. Nu e cât vreau. Ne-am propus undeva poate spre jumate din cifra pe care unii şi alţii o lansează", a adăugat şeful de la Finanţe.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), deficitul bugetului general consolidat s-a majorat cu 5,1 miliarde de lei în noiembrie 2018, ajungând la 26 de miliarde de lei după primele 11 luni din acest an, respectiv 2,7% din PIB. Faţă de aceeaşi perioadă din 2017 creşterea deficitului a fost de peste 2,5 ori.

În primele 11 luni din 2017, bugetul general consolidat se încheia cu un deficit de 10,2 miliarde de lei (1,21% din PIB). În perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2018 a fost consemnat un deficit bugetar de 20,9 miliarde de lei, respectiv 2,2% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 261,5 miliarde lei, reprezentând 27,5% din PIB, sunt cu 14,6% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 287,5 miliarde lei, s-au majorat cu 20,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2017.

Ţinta de deficit bugetar pentru anul 2018 este de 2,97% din PIB.