Din această sumă, 400 milioane de lei vor fi atrași printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont şi 1,5 miliarde de lei prin redeschiderea unor emisiuni de obligaţiuni de stat.

În plus, se poate adăuga suma de 225 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Faţă de luna ianuarie, împrumuturile programate de MFP sunt mai mici cu un miliard de lei. Sumele vor fi destinate refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectelor de emisiune, MFP are în program o licitaţie, în data de 14 februarie, pentru certificate de trezorerie cu discont, în valoare de 400 de milioane de lei, pe o perioadă de 336 de zile.

De asemenea, Finanţele anunţă redeschiderea a şase emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 1,5 miliarde de lei, care vor fi urmate a doua zi de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (225 milioane de lei în total).

În urmă cu o săptămână, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, declara că a dat dispoziţie ca MFP să nu se împrumute în piaţă, el subliniind că are toate sumele necesare în Trezorerie pentru finanţare pe minimum şase luni.

"Apropo de împrumut, ieri (28 ianuarie, n.red.) eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă. Că tot am auzit aici 'ruşinea nu ştiu care'. Nu, încă o dată: Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa. Ştiţi foarte bine - avem sumele necesare în Trezorerie pentru a ne finanţa, (...) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile", a afirmat Teodorovici, la Parlament, potrivit Agerpres