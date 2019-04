"La estimarea de venituri la nivel local, aici pot fi diferenţe. Din ce? Vă dau un singur motiv. Să spunem că o comunitate locală a avut o tranzacţie anul trecut. A avut un venit încasat. Dar în acest an acel venit nu se mai încasează. Şi atunci într-adevăr previziunea legată de veniturile comunităţii locale trebuie să aibă în vedere aceste lucruri. Şi atunci, la rectificarea bugetară din acest an, pe care vrem s-o facem în luna iulie, trebuie ca această reglare să fie făcută. Adică nu vor pierde primăriile pe baza acestui motiv", a afirmat Teodorovici, potrivit Agerpres