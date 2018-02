Doi antreprenori români, Dragoş Cătălinoiu Gociman şi Gabriel Iliescu, vor lansa, la Târgul de Turism al României prima platformă de prezentare, rezervare şi vânzare a unei destinaţii turistice din România, ViziteazaDelta.ro, în urma unor investiţii de aproximativ 130.000 euro.

"Până în prezent, am alocat acestui proiect din fonduri proprii circa 130.000 euro, iar în următorul an intenţionăm să mai investim încă 70.000 euro, bani care vor proveni tot din fonduri proprii", a spus Dragoş Cătălinoiu Gociman, unul dintre iniţiatorii proiectului ViziteazaDelta.ro.

Potrivit unui comunicat remis presei, platforma de booking ViziteazaDelta.ro este, specializată în promovarea de pachete turistice integrate (servicii de cazare, transport, masă, excursii, agrement într-un singur loc), este la ora actuală prima şi singura platformă din România care oferă servicii turistice integrate pentru destinaţia Delta Dunării.

"Principalele beneficii pe care turiştii le pot avea dacă decid să folosească platforma noastră este că pot să îşi creeze singuri vacanţele sau evenimentele corporate, pe principiul "Do it yourself" şi că au parte de asistenţă turistică permanentă 24 de ore, şapte zile din şapte la destinaţie, întrucât avem reprezentanţi ViziteazăDelta.ro care pot să îi ajute să rezolve la faţa locului orice fel de cerinţă suplimentară ar avea", a mai spus Dragoş Cătălinoiu Gociman.

Acesta a subliniat că platforma are deja o echipă de 21 angajaţi şi un departament dedicat organizării evenimentelor Corporate în Delta Dunării.

"Anticipăm că în primul an de funcţionare, după lansarea oficială, vom avea vânzări de pachete turistice în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Credem că la fel ca noi, românii au încredere în turismul românesc şi văd în Delta Dunării o destinaţie turistică europeană de top", a afirmat, la rândul său, Gabriel Iliescu, co-iniţiator al ViziteazaDelta.ro.

Antreprenorul crede că Delta Dunării poate fi acea "locomotivă" capabilă să facă din România un punct de atracţie pe harta turistică a lumii.

ViziteazaDelta.ro reprezintă o platformă completă şi integrată de promovare şi rezervare a serviciilor turistice din Delta Dunării. Echipa ViziteazaDelta şi-a propus ca până în 2021 să aducă un milion de turişti în Delta Dunării şi să crească semnificativ gradul de ocupare a hotelurilor, pensiunilor şi gospodăriilor din localităţile Deltei atât în sezon, extra-sezon, cât şi în timpul săptămânilor obişnuite din an.