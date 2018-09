Unirii View, cea mai înaltă clădire de birouri din centrul Bucureştiului, a fost finalizată în urma unei investiţii de 33 de milioane de euro, procesul de relocare a primilor chiriaşi fiind început deja în luna august, iar proiectul este livrat 80% pre-închiriat, a anunţat joi dezvoltatorul.

Printre companiile care îşi vor stabili sediul în noua clădire reper din centrul Capitalei se numără NTT Data România, Spaces, H&M România, Pernod Ricard România şi Red Bull România.

Unirii View este amplasat pe Bulevardul Corneliu Coposu, la cinci minute de Piaţa Unirii, potrivit dezvoltatorului.

Proiectul are o înălţime de 73 de metri desfăşurată pe 19 etaje supraterane plus o parcare subterană împărţită pe trei niveluri. Unirii View are o suprafaţâ închiriabilă de aproximativ 17.300 de metri pătraţi.

”Am dezvoltat un proiect-destinaţie pentru companiile care vor să îşi desfăşoare activitatea în cel mai central punct al oraşului. Unirii View nu este doar cea mai vizibilă clădire din zonă ci şi un proiect cu specificaţii tehnice excelente şi o arhitectură deosebită pentru Bucureşti, cu accente art-deco care creează o prezenţă distinctă în mulţimea de construcţii de sticlă şi oţel din această perioadă. În plus, Unirii View este o investiţie de succes, atrăgând companii de top active în România, şi un prim pas al companiei noastre pe piaţa locală de real estate”, a declarat Yves Weerts, preşedintele Weerts Group, investitorul din spatele Unirii View.

Yves Weerts este un antreprenor de naţionalitate belgiană, care a derulat mai multe investiţii pe piaţa imobiliară din România, precum dezvoltarea şi vânzarea Deva Logistics Park către fondul de investiţii CTP.

”Suntem in discuţii foarte avansate cu mai multe companii şi estimez că procesul de închiriere al Unirii View se va finaliza foarte curând. Ne-am atins obiectivul de a oferi chiriaşilor o clădire de birouri de ultimă generaţie, în care să îşi dezvolte afacerile într-un mediu de lucru prietenos pentru angajaţi. În acelaşi timp, am conturat o nouă destinaţie de birouri pe piaţa bucureşteană, Unirii View devenind astfel din toate punctele de vedere o poveste de succes”, a declarat Andreea Păun, managing partner al companiei de consultanţă imobiliară Griffes, care s-a ocupat de strategia comercială a proiectului.

Întreg procesul de dezvoltare al Unirii View precum şi project managementul clădirii a fost asigurat de către Speedwell Real Estate Development, prin Didier Balcaen, procesul de construcţie a fost finalizat de către Bog’Art, în timp ce Westfourth Architecture, în cooperare cu DMA Architecture & Interior Design, au adus viziunea arhitecturală şi componenta de design.

Unirii View a aplicat şi obţinut pre-certificarea verde BREEAM, cu calificativul Excellent, după standardele cele mai recente, emise în 2016. Unirii View a fost asistat în procesul de obţinere a certificării BREEAM de către compania BuildGreen, jucător pe piaţa de consultanţă în domeniul proiectării, dezvoltării şi certificării clădirilor sustenabile.