Guvernul a aprobat, marți, plafonul total de garantare pentru anul 2019 aferent programului “Prima casă”, în valoare de două miliarde de lei, sumă similară cu cea din 2018.

Prin programul “Prima Casă”, anul trecut au fost acordate 20.423 garanţii, în valoare totală de 1,9 miliarde de lei, cu o valoare medie a garanţiei acordate de 94.000 lei, precum şi 7.160 promisiuni de garantare, în valoare totală de 800 de milioane de lei.

De la lansarea Programului, în anul 2009, şi până la finalul lunii decembrie 2018 au fost acordate 267.752 garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de 23,7 miliarde de lei.

Potrivit MFP, finanţatori participanţi în program sunt: BRD, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, Unicredit, Garanti, Piraeus Bank, Marfin, Credit Agricole şi Leumi Bank.





"Alocarea plafonului total al garanţiilor care pot fi emise în anul 2019 în cadrul Programului se face la solicitarea finanţatorilor participanţi de către FNGCIMM, cu acordul MFP, conform Procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3097/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017", se menţionează în comunicatul MFP.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat duminică seara, că programul “Prima Casă” va deveni "mai social", iar până la finele lunii februarie va exista o formă modificată a acestuia.

"Am prins ca plafon cam două miliarde de lei în acest an pentru programul 'Prima Casă', deci el va continua, numai că am spus că discuţiile acestea pe care le-am avut cu cei de la Banca Centrală au fost pentru a-l face mai social, mai îndreptat către zona socială. Probabil că până la final de februarie vom avea forma propusă a fi modificată, dar nu se schimbă aspecte esenţiale. Nu. Finanţarea există, a fost bugetat, programul continuă. Până nu îl modificăm, va continua în aceeaşi parametri. Până la final de februarie o să ieşim, cred, cu o Hotărâre de Guvern", a spus Eugen Teodorovici.

Şeful de la Finanţe a spus că modificările vor viza aspecte legate de suprafaţa casei sau de veniturile celor care vor să îl acceseze.

"Mă refer la suprafaţa casei, la persoanele cu venituri mai mici. Este un program social la urma urmei. Nu îţi iei casă de 500 de metri pătraţi, prima casă, îţi iei o casă pentru familie atât cât poţi...", a adăugat Teodorovici.